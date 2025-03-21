Giriş Tarihi: 21.03.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
17:39
Son dakika haberi: Galatasaray'dan taraftarını heyecanlandıracak hamle! İspanyollar yıldız ismi duyurdu...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadrosunu da oluşturmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda hücum hattının da güçlendirilmesi beklenirken, İspanyollardan flaş bir iddia geldi. Fichajes, Cimbom'un peşinde olduğu ismi duyurdu. İşte haberin detayları…