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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan taraftarını heyecanlandıracak hamle! İspanyollar yıldız ismi duyurdu...
Giriş Tarihi: 21.03.2025 17:37 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 17:39

Son dakika haberi: Galatasaray'dan taraftarını heyecanlandıracak hamle! İspanyollar yıldız ismi duyurdu...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadrosunu da oluşturmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda hücum hattının da güçlendirilmesi beklenirken, İspanyollardan flaş bir iddia geldi. Fichajes, Cimbom'un peşinde olduğu ismi duyurdu. İşte haberin detayları…

Son dakika haberi: Galatasaray’dan taraftarını heyecanlandıracak hamle! İspanyollar yıldız ismi duyurdu...

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da gözler ligdeki Beşiktaş ve kupadaki Fenerbahçe maçına çevrilmişken, transfer konusunda da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan taraftarını heyecanlandıracak hamle! İspanyollar yıldız ismi duyurdu...

Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için de şimdiden kolları sıvadı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’dan taraftarını heyecanlandıracak hamle! İspanyollar yıldız ismi duyurdu...

Cimbom, önünüzdeki sene de hem ligde ve hem de Avrupa'da iddialı olacak bir takım kurmayı hedefliyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan taraftarını heyecanlandıracak hamle! İspanyollar yıldız ismi duyurdu...

İspanyol basını, gelecek sezonun transfer planlamalarına başlayan Galatasaray için çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan taraftarını heyecanlandıracak hamle! İspanyollar yıldız ismi duyurdu...

Habere göre sarı-kırmızılı takım, İspanya La Liga'da Athletic Bilbao forması giyen yıldız kanat oyuncusu Inaki Williams ile ilgileniyor.