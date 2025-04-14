Giriş Tarihi: 14.04.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
11:16
Son dakika haberi: Galatasaray’dan Victor Osimhen için transfer açıklaması! Gündem olan açıklamalara cevap…
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. Haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu karşılaşmayı da boş geçmedi. Nijeryalı golcünün karşılaşmanın ardından "Galatasaray hep kalbimde olacak" sözleri gündem olmuştu. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar…