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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray’dan Victor Osimhen için transfer açıklaması! Gündem olan açıklamalara cevap…
Giriş Tarihi: 14.04.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 11:16

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Victor Osimhen için transfer açıklaması! Gündem olan açıklamalara cevap…

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. Haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu karşılaşmayı da boş geçmedi. Nijeryalı golcünün karşılaşmanın ardından "Galatasaray hep kalbimde olacak" sözleri gündem olmuştu. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar…

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Victor Osimhen için transfer açıklaması! Gündem olan açıklamalara cevap…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. Haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Victor Osimhen için transfer açıklaması! Gündem olan açıklamalara cevap…

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün ve Victor Osimhen kaydetti. Cimbom, bu galibiyetle birlikte ligde liderliğini sürdürdü.

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Son dakika haberi: Galatasaray’dan Victor Osimhen için transfer açıklaması! Gündem olan açıklamalara cevap…

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ KAZANDI

Şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda attığı gollerle Galatasaray'ı sırtlayan Victor Osimhen, kiralık olarak oynadığı takımda gösterdiği büyük aidiyet ile taraftarın gönlünü kazanmış durumda.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Victor Osimhen için transfer açıklaması! Gündem olan açıklamalara cevap…

SEZONA DAMGA VURUYOR

Ligde son 7 maçta 9 kez fileleri sarsan, kupadaki Fenerbahçe derbisinde biri penaltıdan iki kez taraftarı coşturan Nijeryalı yıldız, performansıyla tam anlamıyla sezona damgasını vuruyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Victor Osimhen için transfer açıklaması! Gündem olan açıklamalara cevap…

Samsunspor maçının ardından Victor Osimhen'in yaptığı açıklamalar gündem olmuştu.