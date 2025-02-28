Son dakika haberi: Galatasaray’dan yeni sezona çifte harekat! Rota yine Belçika...

ROTAYI BELÇİKA'YA ÇEVİRDİ

Cimbom için Belçika basınından yeni bir iddia geldi. Galatasaray'ın Belçika'da Club Brugge forması giyen sol bek Maxim De Cuyper ve Antwerp'in orta sahası Mahamadou Doumbia'yı izlediği bildirildi.