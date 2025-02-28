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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan yeni sezona çifte harekat! Rota yine Belçika...
Giriş Tarihi: 28.02.2025 19:04 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 19:04

Son dakika haberi: Galatasaray'dan yeni sezona çifte harekat! Rota yine Belçika...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, sezonun kalan bölümünü en az hasarla atlatarak üst üste 3. kez şampiyon olmak istiyor. Bu sezon Avrupa Ligi'ni hayal kırıklığıyla kapatan Cimbom, yeni sezonda tüm kulvarlarda bir kez daha başarılı olmak için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızlılar, iki bölge için rotasını Belçika'ya çevirdi. İşte Galatasaray'ın radarındaki futbolcular...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan yeni sezona çifte harekat! Rota yine Belçika...

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, şimdiden önümüzdeki sezonun planlarını yapmaya başladı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan yeni sezona çifte harekat! Rota yine Belçika...

Ara transfer dönemini yoğun geçiren sarı-kırmızılılar, 2025-26 sezonu öncesi sıkıntı yaşamamak adına birçok ismi takip etmeyi sürdürüyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’dan yeni sezona çifte harekat! Rota yine Belçika...

ROTAYI BELÇİKA'YA ÇEVİRDİ

Cimbom için Belçika basınından yeni bir iddia geldi. Galatasaray'ın Belçika'da Club Brugge forması giyen sol bek Maxim De Cuyper ve Antwerp'in orta sahası Mahamadou Doumbia'yı izlediği bildirildi.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan yeni sezona çifte harekat! Rota yine Belçika...

JAKOBS'UN YERİNE CUYPER

Galatasaray, son iki sezonda sol bek bölgesine Angelino, Köhn ve Jakobs transferlerini yapmıştı. Cimbom gelecek sezon savunmanın soluna güvenilir bir isim transfer etmek istiyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan yeni sezona çifte harekat! Rota yine Belçika...

Buna göre Cimbom'un, Club Brugge forması giyen genç sol bek De Cuyper'i radarına aldığı belirtildi.

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