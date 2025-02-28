Giriş Tarihi: 28.02.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
19:04
Son dakika haberi: Galatasaray'dan yeni sezona çifte harekat! Rota yine Belçika...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, sezonun kalan bölümünü en az hasarla atlatarak üst üste 3. kez şampiyon olmak istiyor. Bu sezon Avrupa Ligi'ni hayal kırıklığıyla kapatan Cimbom, yeni sezonda tüm kulvarlarda bir kez daha başarılı olmak için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızlılar, iki bölge için rotasını Belçika'ya çevirdi. İşte Galatasaray'ın radarındaki futbolcular...