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Haberler Galeri Son dakika haberi | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sparta Prag! İşte muhtemel 11'ler: Galatasaray - Sparta Prag maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 15.02.2024 17:21 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 17:22

Son dakika haberi | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sparta Prag! İşte muhtemel 11'ler: Galatasaray - Sparta Prag maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Son dakika haberi | Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya Ligi ekiplerinden Sparta Prag'ı konuk ediyor. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu. Galatasaray - Sparta Prag maçının hangi kanalda ve saat kaçta olacağı bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi | Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sparta Prag! İşte muhtemel 11’ler: Galatasaray - Sparta Prag maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Son dakika haberi | Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya Ligi ekiplerinden Sparta Prag'ı konuk ediyor. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu. Galatasaray - Sparta Prag maçının hangi kanalda ve saat kaçta olacağı bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi | Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sparta Prag! İşte muhtemel 11’ler: Galatasaray - Sparta Prag maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 315. mücadelesine çıkacak.

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Son dakika haberi | Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sparta Prag! İşte muhtemel 11’ler: Galatasaray - Sparta Prag maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2. eleme turundan başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara girdi.

Son dakika haberi | Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sparta Prag! İşte muhtemel 11’ler: Galatasaray - Sparta Prag maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Sarı-kırmızılılar, Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United takımlarının olduğu A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamladı. "Cimbom" topladığı 5 puanla üçüncü oldu ve yoluna "Kupa 2"de devam etme hakkı kazandı.

Son dakika haberi | Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sparta Prag! İşte muhtemel 11’ler: Galatasaray - Sparta Prag maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Çekya Ligi şampiyonu Sparta Prag ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda sonradan Galatasaray'ın grubuna düşecek Kopenhag'a elendi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i eleyen Sparta Prag, adını gruplara yazdırdı.

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