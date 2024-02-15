Giriş Tarihi: 15.02.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
17:22
Son dakika haberi | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sparta Prag! İşte muhtemel 11'ler: Galatasaray - Sparta Prag maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
Son dakika haberi | Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya Ligi ekiplerinden Sparta Prag'ı konuk ediyor. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu. Galatasaray - Sparta Prag maçının hangi kanalda ve saat kaçta olacağı bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...