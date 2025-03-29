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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı derbide yok! İdmana çıkmayan oyuncunun son durumu belli oldu...
Giriş Tarihi: 29.03.2025 14:43 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 14:43

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı derbide yok! İdmana çıkmayan oyuncunun son durumu belli oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, bugün saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Cimbom'un yıldız ismi Beşiktaş derbisinde sahada olamayacak. Sakatlığı bulunan tecrübeli ismin, derbinin kadrosunda yer alması beklenmiyor. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızı derbide yok! İdmana çıkmayan oyuncunun son durumu belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. 20.30 başlayacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızı derbide yok! İdmana çıkmayan oyuncunun son durumu belli oldu...

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Ligde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit oturacak. Pskit'e AVAR'da Onur Özütoprak eşlik edecek.

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Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızı derbide yok! İdmana çıkmayan oyuncunun son durumu belli oldu...

G.SARAY'IN HEDEFİ 9 PUAN

Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 9 puanlık farkı korumak istiyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızı derbide yok! İdmana çıkmayan oyuncunun son durumu belli oldu...

BEŞİKTAŞ'TAN SONRA FENERBAHÇE

Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş derbisi sonrası Türkiye Kupası'nda 2 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. Aslan, iki maçtan da galibiyetle ayrılarak psikolojik üstünlüğü tamamen eline almak istiyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızı derbide yok! İdmana çıkmayan oyuncunun son durumu belli oldu...

LİGDE 28 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden tek takım olan Galatasaray, Beşiktaş karşısında da bunu sürdürmek için sahada olacak.