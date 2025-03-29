Giriş Tarihi: 29.03.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
14:43
Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı derbide yok! İdmana çıkmayan oyuncunun son durumu belli oldu...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, bugün saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Cimbom'un yıldız ismi Beşiktaş derbisinde sahada olamayacak. Sakatlığı bulunan tecrübeli ismin, derbinin kadrosunda yer alması beklenmiyor. İşte detaylar...