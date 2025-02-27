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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaraylı isimden Mourinho'ya cevap: "Ben insanım maymun değilim"
Giriş Tarihi: 27.02.2025 15:20 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 15:34

Son dakika haberi: Galatasaraylı isimden Mourinho'ya cevap: "Ben insanım maymun değilim"

Son dakika haberi: Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren derbi maçında Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Derbi sonrası tartışmalar devam ederken Galatasaray cephesinden yeni bir açıklama geldi. Sarı kırmızılı takımda yardımcı antrenörlük yapan Ismael Garcia Gomez, Jose Mourinho'nun açıklamalarıyla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaraylı isimden Mourinho’ya cevap: Ben insanım maymun değilim

Trendyol Süper Lig'de 0-0 sona eren Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor.

Son dakika haberi: Galatasaraylı isimden Mourinho’ya cevap: Ben insanım maymun değilim

Karşılaşma sonrası yapılan demeç savaşları dev derbinin adeta önüne geçti.

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Son dakika haberi: Galatasaraylı isimden Mourinho’ya cevap: Ben insanım maymun değilim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "20. saniyede ilk yapmaya çalıştıkları şey, 18 yaşındaki oyuncumuza sarı kart göstertmekti. Yer altı stratejisinde çok güçlüler.

Son dakika haberi: Galatasaraylı isimden Mourinho’ya cevap: Ben insanım maymun değilim

Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika haberi: Galatasaraylı isimden Mourinho’ya cevap: Ben insanım maymun değilim

G.SARAY'DAN SUÇ DUYURUSU!

Jose Mourinho'nun söylediği sözler için Galatasaray sert bir bildiri yayınladı.

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