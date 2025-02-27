Giriş Tarihi: 27.02.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
15:34
Son dakika haberi: Galatasaraylı isimden Mourinho'ya cevap: "Ben insanım maymun değilim"
Son dakika haberi: Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren derbi maçında Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Derbi sonrası tartışmalar devam ederken Galatasaray cephesinden yeni bir açıklama geldi. Sarı kırmızılı takımda yardımcı antrenörlük yapan Ismael Garcia Gomez, Jose Mourinho'nun açıklamalarıyla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. İşte detaylar...