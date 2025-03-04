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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaraylı yıldız için karar! Sarı-kırmızılı takıma geri dönecek...
Giriş Tarihi: 04.03.2025 15:21 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 15:21

Son dakika haberi: Galatasaraylı yıldız için karar! Sarı-kırmızılı takıma geri dönecek...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürse de son dönemde alınan sonuçlar eleştilerin yükselmesine sebep oldu. Ara dönemde yapılan transferlerin performansının yetersiz olması, takımdan gönderilen oyuncuların yerlerinin doldurulamaması cimbom'da eleştirilere yol açtı. Bununla birlikte devre arasında Galatasaray'dan ayrılan başarılı oyuncunun sarı-kırmızılı takıma geri dönebileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaraylı yıldız için karar! Sarı-kırmızılı takıma geri dönecek...

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaraylı yıldız için karar! Sarı-kırmızılı takıma geri dönecek...

G.SARAY'IN OYUNUNA ELEŞTİRİ

Sarı-kırmızılı takım ligde namağlup lider olmasına rağmen son dönemde yaşanan puan kayıpları ve kötü oyunla eleştiriler yükseldi.

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Son dakika haberi: Galatasaraylı yıldız için karar! Sarı-kırmızılı takıma geri dönecek...

Avrupa Ligi'ne veda eden, kupada fair-play puanıyla turlayan Aslan, son olarak ligde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Son dakika haberi: Galatasaraylı yıldız için karar! Sarı-kırmızılı takıma geri dönecek...

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-0 mağlup etmesinin ardından zirvede puan farkı 4'e düştü.

Son dakika haberi: Galatasaraylı yıldız için karar! Sarı-kırmızılı takıma geri dönecek...

YENİ TRANSFER ELEŞTİRİLİYOR

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, performansıyla saç baş yoldurdu.