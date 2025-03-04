Giriş Tarihi: 04.03.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
15:21
Son dakika haberi: Galatasaraylı yıldız için karar! Sarı-kırmızılı takıma geri dönecek...
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürse de son dönemde alınan sonuçlar eleştilerin yükselmesine sebep oldu. Ara dönemde yapılan transferlerin performansının yetersiz olması, takımdan gönderilen oyuncuların yerlerinin doldurulamaması cimbom'da eleştirilere yol açtı. Bununla birlikte devre arasında Galatasaray'dan ayrılan başarılı oyuncunun sarı-kırmızılı takıma geri dönebileceği öne sürüldü. İşte detaylar...