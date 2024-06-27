Giriş Tarihi: 27.06.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
14:31
Son dakika Beşiktaş haberi: Gedson gidiyor, o isim geliyor! Kartal'dan bir transfer daha...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Van Bronckhorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Paulista ve Rafa Silva transferlerini bitirdi. Transferde durmak istemeyen Kartal, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Gedson'u Zenit'e göndermek için gün sayan Beşiktaş, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...