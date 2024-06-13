Giriş Tarihi: 13.06.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
20:24
Son dakika haberi: Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenebrahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho, güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken, gündeme birçok yıldız isim gelmişti. Adı Robert Lewandowski ve Karim Benzema gibi isimlerle anılan Kanarya'nın gündemine Heung-min Son da gelmişti. Tüm bu iddialar sonrası yıldız oyuncudan Fenerbahçe iddialarıyla ilgili açıklama geldi. İşte tüm detaylar...