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Haberler Galeri Son dakika haberi: Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 20:24 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 20:24

Son dakika haberi: Heung-min Son'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenebrahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho, güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken, gündeme birçok yıldız isim gelmişti. Adı Robert Lewandowski ve Karim Benzema gibi isimlerle anılan Kanarya'nın gündemine Heung-min Son da gelmişti. Tüm bu iddialar sonrası yıldız oyuncudan Fenerbahçe iddialarıyla ilgili açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Heung-min Son’dan transfer açıklaması! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenebrahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Heung-min Son’dan transfer açıklaması! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho, güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken, gündeme birçok yıldız isim gelmişti.

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Son dakika haberi: Heung-min Son’dan transfer açıklaması! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Adı Robert Lewandowski ve Karim Benzema gibi isimlerle anılan Kanarya'nın gündemine Heung-min Son da gelmişti.

Son dakika haberi: Heung-min Son’dan transfer açıklaması! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Tüm bu iddialar sonrası yıldız oyuncudan Fenerbahçe iddialarıyla ilgili açıklama geldi. İşte tüm detaylar...


Son dakika haberi: Heung-min Son’dan transfer açıklaması! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Süper Lig'de 2024/2025 sezonuna yıldızlarla dolu bir kadroyla girmeyi planlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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