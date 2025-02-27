Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
09:52
Son dakika haberi: İlkay Gündoğan için flaş karar! İngilizler yeni adresini duyurdu...
Son dakika haberi: İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için flaş bir iddia gündeme geldi. Bu sezon yeniden döndüğü İngiliz devinde, hayal kırıklığıyla dolu bir sezon geçiren tecrübeli yıldızın ülke basını yeni adresini duyurdu. Sözleşmesinde +1 yıl opsiyonu bulunan İlkay için flaş bir karar verildi. İşte flaş hamlenin detayları...