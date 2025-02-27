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Haberler Galeri Son dakika haberi: İlkay Gündoğan için flaş karar! İngilizler yeni adresini duyurdu...
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 09:52

Son dakika haberi: İlkay Gündoğan için flaş karar! İngilizler yeni adresini duyurdu...

Son dakika haberi: İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için flaş bir iddia gündeme geldi. Bu sezon yeniden döndüğü İngiliz devinde, hayal kırıklığıyla dolu bir sezon geçiren tecrübeli yıldızın ülke basını yeni adresini duyurdu. Sözleşmesinde +1 yıl opsiyonu bulunan İlkay için flaş bir karar verildi. İşte flaş hamlenin detayları...

Son dakika haberi: İlkay Gündoğan için flaş karar! İngilizler yeni adresini duyurdu...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika haberi: İlkay Gündoğan için flaş karar! İngilizler yeni adresini duyurdu...

İngiliz basını, bu sezon başında tekrar Ada'ya dönen tecrübeli yıldızın yeni rotasını duyurdu.

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Son dakika haberi: İlkay Gündoğan için flaş karar! İngilizler yeni adresini duyurdu...

talkSPORT'ta yer alan haberde Manchester City'nin sözleşmesi sona erecek İlkay Gündoğan'ın opsiyonunu devreye sokmayacak.

Son dakika haberi: İlkay Gündoğan için flaş karar! İngilizler yeni adresini duyurdu...

GALATASARAY'A GİTMESİNE İZİN VERİLECEK

Maviler, İlkay'ın Galatasaray'a gitmek istediği takdirde sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacak ve oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transferine izin verecek.

Son dakika haberi: İlkay Gündoğan için flaş karar! İngilizler yeni adresini duyurdu...

İlkay Gündoğan'ın adı, daha öncede Galatasaray ile sık sık anılıyordu.

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