Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: İngilizler, Osimhen'i konuşuyor! "Tottenham'ı küçük düşürdü! Bir palyaço gösterisinin..."
Giriş Tarihi: 08.11.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:50

SON DAKİKA HABERİ: İngilizler, Osimhen'i konuşuyor! "Tottenham'ı küçük düşürdü! Bir palyaço gösterisinin..."

Son dakika haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı ezici bir oyunla devirdi. Birçok önemli gol fırsatından yararlanamayan Aslan, Osimhen (2) ve Yunus'la rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. İngiliz basını, Galatasaray-Tottenham maçına geniş yer ayırdı. Karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan birçok kuruluş, Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Osimhen'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: İngilizler, Osimhen’i konuşuyor! Tottenham’ı küçük düşürdü! Bir palyaço gösterisinin...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 yenmesi İngiliz basınında da geniş yer buldu. Aslan2ın yıldızı Osimhen manşetleri süslerken, maçla ilgili de çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: İngilizler, Osimhen’i konuşuyor! Tottenham’ı küçük düşürdü! Bir palyaço gösterisinin...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 yenmesi, İngiliz basınında da geniş yer buldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERİ: İngilizler, Osimhen’i konuşuyor! Tottenham’ı küçük düşürdü! Bir palyaço gösterisinin...

Aslan'ın üstün bir oyunla Tottenham'ı devirdiği görüşünde birleşen kuruluşlar, maçla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte yazılanlar...

SON DAKİKA HABERİ: İngilizler, Osimhen’i konuşuyor! Tottenham’ı küçük düşürdü! Bir palyaço gösterisinin...

"ONUN BU LİGDE NE İŞİ VAR?"

The Guardian: Maçtaki tek sürpriz Tottenham'ın skorda Galatasaray'a bu kadar yaklaşmış olmasıydı. Bir kriket maçının skoru gibi bitebilirdi bu maç...

SON DAKİKA HABERİ: İngilizler, Osimhen’i konuşuyor! Tottenham’ı küçük düşürdü! Bir palyaço gösterisinin...

Victor Osimhen çifte hat-trick için yeterli sayıda pozisyonu harcadı. Tottenham'ın yamalı bohça gibi bir yapısı vardı.

SON DAKİKA