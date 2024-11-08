Giriş Tarihi: 08.11.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024
09:50
SON DAKİKA HABERİ: İngilizler, Osimhen'i konuşuyor! "Tottenham'ı küçük düşürdü! Bir palyaço gösterisinin..."
Son dakika haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı ezici bir oyunla devirdi. Birçok önemli gol fırsatından yararlanamayan Aslan, Osimhen (2) ve Yunus'la rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. İngiliz basını, Galatasaray-Tottenham maçına geniş yer ayırdı. Karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan birçok kuruluş, Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Osimhen'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...