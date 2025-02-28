Giriş Tarihi: 28.02.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
10:09
Son dakika haberi: İspanya'da gündem yine Arda Güler! Eleştiri okları bu kez yön değiştirdi...
Son dakika haberi: İspanya Kral Kupası Yarı Final mücadelesinde Real Madrid, Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Madrid ekibi ilk maçı 1-0 kazandı ve rövanş öncesi avantajı kaptı. Real Madrid'de bu sezon süre almakta zorlanan Arda Güler bu kez 11'de yer aldı. Milli futbolcunun performansı İspanya'da büyük eleştiri aldı. İşte atılan o manşetler...