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Haberler Galeri Son dakika haberi: İspanya'da gündem yine Arda Güler! Eleştiri okları bu kez yön değiştirdi...
Giriş Tarihi: 28.02.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 10:09

Son dakika haberi: İspanya'da gündem yine Arda Güler! Eleştiri okları bu kez yön değiştirdi...

Son dakika haberi: İspanya Kral Kupası Yarı Final mücadelesinde Real Madrid, Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Madrid ekibi ilk maçı 1-0 kazandı ve rövanş öncesi avantajı kaptı. Real Madrid'de bu sezon süre almakta zorlanan Arda Güler bu kez 11'de yer aldı. Milli futbolcunun performansı İspanya'da büyük eleştiri aldı. İşte atılan o manşetler...

Son dakika haberi: İspanya’da gündem yine Arda Güler! Eleştiri okları bu kez yön değiştirdi...

Real Madrid forması giyen milli futblcu Arda Güler için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: İspanya’da gündem yine Arda Güler! Eleştiri okları bu kez yön değiştirdi...

İspanya Kral Kupası Yarı Final mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı. Mücadeleyi Real 1-0 kazandı.

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Son dakika haberi: İspanya’da gündem yine Arda Güler! Eleştiri okları bu kez yön değiştirdi...

Arda Güler'e süre vermediği için eleştirilen Carlo Ancelotti, milli oyuncuya bu kez 11'de şans verdi.

Son dakika haberi: İspanya’da gündem yine Arda Güler! Eleştiri okları bu kez yön değiştirdi...

84 dakika oyunda kalan Arda Güler 42 kez topla buluştu. Attığı 26 pasın 21'inde isabet sağlayan milli futbolcu, 1 şut çekti ve rakip ceza sahasında 1 kez topla oynadı. 8 kez ikili mücadeleye giren Güler, bunların 5'ini kazandı.

Son dakika haberi: İspanya’da gündem yine Arda Güler! Eleştiri okları bu kez yön değiştirdi...

ANCELOTTI'NİN AÇIKLAMASI

Ancelotti genç oyuncunun performansıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Karşılaşma sonrası konulan İtalyan teknik adam, "Arda pozisyonunda çok iyi çalıştı. Defansif anlamda takıma çok yardımcı oldu. Ve biz de bundan memnun olmalıyız çünkü çok çekişmeli ve mücadeleci bir maçtı" ifadelerini kullandı.

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