Son dakika haberi: İspanya’da gündem yine Arda Güler! Eleştiri okları bu kez yön değiştirdi...

ANCELOTTI'NİN AÇIKLAMASI

Ancelotti genç oyuncunun performansıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Karşılaşma sonrası konulan İtalyan teknik adam, "Arda pozisyonunda çok iyi çalıştı. Defansif anlamda takıma çok yardımcı oldu. Ve biz de bundan memnun olmalıyız çünkü çok çekişmeli ve mücadeleci bir maçtı" ifadelerini kullandı.