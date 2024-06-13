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Haberler Galeri Son dakika haberi: İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık imza atıldı...
Giriş Tarihi: 13.06.2024 18:11 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 18:11

Son dakika haberi: İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık imza atıldı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda mutlaka şampiyon olmak isteyen sarı lacivertlilerde yeni teknik adam Jose Mourinho iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Arayışlarını sürdüren Mourinho, Fenerbahçe'ye ilk transferini yaptı. Oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! 4 yıllık imza atıldı...

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! 4 yıllık imza atıldı...

Yeni sezonda mutlaka şampiyon olmak isteyen sarı lacivertlilerde yeni teknik adam Jose Mourinho iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırdı.

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Son dakika haberi: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! 4 yıllık imza atıldı...

Arayışlarını sürdüren Mourinho, Fenerbahçe'ye ilk transferini yaptı.

Son dakika haberi: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! 4 yıllık imza atıldı...

Oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! 4 yıllık imza atıldı...

Geride bıraktığımız sezonu 99 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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