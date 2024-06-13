Giriş Tarihi: 13.06.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
18:11
Son dakika haberi: İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık imza atıldı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda mutlaka şampiyon olmak isteyen sarı lacivertlilerde yeni teknik adam Jose Mourinho iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Arayışlarını sürdüren Mourinho, Fenerbahçe'ye ilk transferini yaptı. Oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. İşte o isim ve tüm detaylar...