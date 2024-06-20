Giriş Tarihi: 20.06.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
12:59
Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın 2. transferi! Batshuayi sonrası o da geliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren Cimbom, ilk olarak Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardı. Sağ bek ve orta saha için de çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın sağ bek bölgesi için de yıldız oyuncuyla anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...