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Haberler Galeri Son dakika haberi: Jorge Jesus'tan İsmail Kartal'a ağır darbe! Neye uğradığını şaşırdı...
Giriş Tarihi: 04.02.2025 23:33 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 23:38

Son dakika haberi: Jorge Jesus'tan İsmail Kartal'a ağır darbe! Neye uğradığını şaşırdı...

Son dakika haberi: Asya Şampiyonlar Ligi'nin Batı grubunun 7. hafta maçında eski Fenerbahçe teknik direktörleri rakip oldu. Jorge Jesus'lu Al-Hilal evinde geçtiğimiz haftalarda İran ekibinin başına geçen İsmail Kartal'lı Persepolis'i ağırladı. Asya Şampiyonlar Lig'nin zirvesinde bulunan Al-Hilal'in performansı maça damga vurdu. İşte önemli mücadelenin detayları...

Son dakika haberi: Jorge Jesus’tan İsmail Kartal’a ağır darbe! Neye uğradığını şaşırdı...

Asya Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Al-Hilal evinde Persepolis'i ağırladı.

Son dakika haberi: Jorge Jesus’tan İsmail Kartal’a ağır darbe! Neye uğradığını şaşırdı...

İki eski Fenerbahçe teknik direktörünü karşı karşıya getiren mücadele de ev sahibi Al-Hilal damga vurdu.

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Son dakika haberi: Jorge Jesus’tan İsmail Kartal’a ağır darbe! Neye uğradığını şaşırdı...

SERDAR DURSUN İLK 11'DE BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'dan transfer edilen milli futbolcu Serdar Dursun mücadeleye ilk 11'de başladı ve Persepolis ile ilk maçına çıktı.

Son dakika haberi: Jorge Jesus’tan İsmail Kartal’a ağır darbe! Neye uğradığını şaşırdı...

İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

Suudi Arabistan ekibi 10. dakikada Malcom ile 1-0 öne geçmeyi başardı.

Son dakika haberi: Jorge Jesus’tan İsmail Kartal’a ağır darbe! Neye uğradığını şaşırdı...

Gol sonrası ataklarına devam eden Jesus'un öğrencileri 25. dakikada bu kez Cancelo ile farkı 2'ye çıkardı.

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