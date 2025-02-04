Giriş Tarihi: 04.02.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
23:38
Son dakika haberi: Jorge Jesus'tan İsmail Kartal'a ağır darbe! Neye uğradığını şaşırdı...
Son dakika haberi: Asya Şampiyonlar Ligi'nin Batı grubunun 7. hafta maçında eski Fenerbahçe teknik direktörleri rakip oldu. Jorge Jesus'lu Al-Hilal evinde geçtiğimiz haftalarda İran ekibinin başına geçen İsmail Kartal'lı Persepolis'i ağırladı. Asya Şampiyonlar Lig'nin zirvesinde bulunan Al-Hilal'in performansı maça damga vurdu. İşte önemli mücadelenin detayları...