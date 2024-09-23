Giriş Tarihi: 23.09.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
19:46
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de olay Mourinho iddiası! Galatasaray maçı sonrası stadı terk etmişti...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu ve 32 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Zirve yarışında ağır yara alan Kanarya'da en çok konuşulan isimlerden bir tanesi de teknik direktör Jose Mourinho oldu. Portekizli hoca, maçtan sonra basın toplantısına katılmadan stattan ayrılmıştı. Mourinho'nun basın toplantısına neden katılmadığı yönünde çok konuşulacak iddialar gündeme geldi. İşte gündem olan o sözler...