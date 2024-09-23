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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de olay Mourinho iddiası! Galatasaray maçı sonrası stadı terk etmişti...
Giriş Tarihi: 23.09.2024 19:45 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 19:46

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de olay Mourinho iddiası! Galatasaray maçı sonrası stadı terk etmişti...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu ve 32 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Zirve yarışında ağır yara alan Kanarya'da en çok konuşulan isimlerden bir tanesi de teknik direktör Jose Mourinho oldu. Portekizli hoca, maçtan sonra basın toplantısına katılmadan stattan ayrılmıştı. Mourinho'nun basın toplantısına neden katılmadığı yönünde çok konuşulacak iddialar gündeme geldi. İşte gündem olan o sözler...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de olay Mourinho iddiası! Galatasaray maçı sonrası stadı terk etmişti...

Trendyol Süper Lig'de merakla beklenen derbide Galatasaray, Kadıköy'deki ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek çok kritik bir galibiyet imza attı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de olay Mourinho iddiası! Galatasaray maçı sonrası stadı terk etmişti...

Ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin 32 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de olay Mourinho iddiası! Galatasaray maçı sonrası stadı terk etmişti...

Maçtan sonra en çok konuşulan olaylardan bir tanesi de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısına katılmadan stadı terk etmesi oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de olay Mourinho iddiası! Galatasaray maçı sonrası stadı terk etmişti...

Portekizli hocanın basın toplantısına katılmama sebebi için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de olay Mourinho iddiası! Galatasaray maçı sonrası stadı terk etmişti...

BU KADAR BEKLEYEMEM DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Kulübe yakın kaynaklardan, Okan Buruk'un basın toplantısı devam ederken Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün 2 defa toplantı odasının yakınına kadar geldiği, daha sonra da toplantının çok uzun sürdüğünü ifade edip, "Ben bu kadar bekleyemem" diyerek stadyumu terk ettiği bilgisi geldi.

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