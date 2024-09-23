BU KADAR BEKLEYEMEM DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Kulübe yakın kaynaklardan, Okan Buruk'un basın toplantısı devam ederken Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün 2 defa toplantı odasının yakınına kadar geldiği, daha sonra da toplantının çok uzun sürdüğünü ifade edip, "Ben bu kadar bekleyemem" diyerek stadyumu terk ettiği bilgisi geldi.