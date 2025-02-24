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Haberler Galeri SON DAKİAK: Mourinho'dan Okan Buruk'a olay gönderme! "Kulübede hakemin başında maymun gibi zıplıyorlardı"
Giriş Tarihi: 24.02.2025 23:14 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 23:44

SON DAKİAK: Mourinho'dan Okan Buruk'a olay gönderme! "Kulübede hakemin başında maymun gibi zıplıyorlardı"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, sarı-kırmızılı takım ve Okan Buruk'a çok konuşulacak göndermeler yaptı. İşte gündem olan o açıklamalar...

SON DAKİAK: Mourinho’dan Okan Buruk’a olay gönderme! Kulübede hakemin başında maymun gibi zıplıyorlardı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kritik derbide Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

SON DAKİAK: Mourinho’dan Okan Buruk’a olay gönderme! Kulübede hakemin başında maymun gibi zıplıyorlardı

DERBİDE KAZANAN YOK

RAMS Park'ta oynanan kritik mücadele gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

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SON DAKİAK: Mourinho’dan Okan Buruk’a olay gönderme! Kulübede hakemin başında maymun gibi zıplıyorlardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçının ardından açıklamalar yaptı. İşte Mourinho'nun sözleri...

SON DAKİAK: Mourinho’dan Okan Buruk’a olay gönderme! Kulübede hakemin başında maymun gibi zıplıyorlardı

BASIN TOPLANTISI

Hakemin çok iyi bir maç çıkardığını dile getiren 62 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti: Bence derbi galibiyeti almadan şampiyon olmak mümkün. Bugünkü maçın büyük ve iyi maç olmasının sorumlusu hakemdi. İki taraf adına iyi mücadele vardı. Bir takım beraberlik, diğer takım kazanmak istiyordu ama futbolda bu durum normal. 20. saniyede ilk yapmaya çalıştıkları şey 18 yaşındaki oyuncumuza sarı kart göstertmekti. Yer altı stratejisinde çok güçlüler. Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi.

SON DAKİAK: Mourinho’dan Okan Buruk’a olay gönderme! Kulübede hakemin başında maymun gibi zıplıyorlardı

Hakem üst düzey bir maç çıkardı. Hakemin performansı bence üst düzeydi. Aynı zamanda çekişmeli bir maç oldu. Futbol güzelliği anlamında çok iyi değildi belki ama çekişmeli bir maç oldu. Yurt dışında da bu maçı izleyenler güzel bir maç izledi, bunun ana etkeni de hakemdi. Maçtan sonra hakem odasına gittim. Birinci hakeme 'Bu büyük maçı iyi yönettiğiniz için teşekkür ederim.' dedim. 4. hakeme ise 'Siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu.' dedim. Duygu ve çekişme anlamında çok çok iyi bir maç oldu.

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