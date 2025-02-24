SON DAKİAK: Mourinho'dan Okan Buruk'a olay gönderme! "Kulübede hakemin başında maymun gibi zıplıyorlardı"

Hakem üst düzey bir maç çıkardı. Hakemin performansı bence üst düzeydi. Aynı zamanda çekişmeli bir maç oldu. Futbol güzelliği anlamında çok iyi değildi belki ama çekişmeli bir maç oldu. Yurt dışında da bu maçı izleyenler güzel bir maç izledi, bunun ana etkeni de hakemdi. Maçtan sonra hakem odasına gittim. Birinci hakeme 'Bu büyük maçı iyi yönettiğiniz için teşekkür ederim.' dedim. 4. hakeme ise 'Siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu.' dedim. Duygu ve çekişme anlamında çok çok iyi bir maç oldu.