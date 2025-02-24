Giriş Tarihi: 24.02.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
23:44
SON DAKİAK: Mourinho'dan Okan Buruk'a olay gönderme! "Kulübede hakemin başında maymun gibi zıplıyorlardı"
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, sarı-kırmızılı takım ve Okan Buruk'a çok konuşulacak göndermeler yaptı. İşte gündem olan o açıklamalar...