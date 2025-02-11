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Haberler Galeri Son dakika haberi: Kasımpaşa getirdi, Fenerbahçe'ye imza atıyor! Transferde son gün sürprizi...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:02

Son dakika haberi: Kasımpaşa getirdi, Fenerbahçe'ye imza atıyor! Transferde son gün sürprizi...

Son dakika transferi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Üç kulvarda da iddiasını sürdüren sarı-lacivertli takım, transferin son gününde sürpriz bir hamle yaptı. Fenerbahçe yönetimi, Kasımpaşa'nın İstanbul'a getirdiği Brezilyalı genç yeteneği kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Kasımpaşa getirdi, Fenerbahçe’ye imza atıyor! Transferde son gün sürprizi...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, tranferin son gününü hareketli geçiriyor.

Son dakika haberi: Kasımpaşa getirdi, Fenerbahçe’ye imza atıyor! Transferde son gün sürprizi...

ARA TRANSFERDE ATAĞA KALKTI

Fenerbahçe, ara transfer döneminde adeta şaha kalktı. Sarı-lacivertli takım, birbirinden önemli oyuncuları kadrosuna katarak şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu gösterdi.

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Son dakika haberi: Kasımpaşa getirdi, Fenerbahçe’ye imza atıyor! Transferde son gün sürprizi...

Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun da onayı doğrultusunda kış transfer döneminde Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos, Ognjen Mimovic gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika haberi: Kasımpaşa getirdi, Fenerbahçe’ye imza atıyor! Transferde son gün sürprizi...

Fenerbahçe yönetimi transferin son gününde geleceğe yönelik flaş bir hamle yaptı.

Son dakika haberi: Kasımpaşa getirdi, Fenerbahçe’ye imza atıyor! Transferde son gün sürprizi...

Sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa'nın sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirdiği Brezilyalı yıldız ile anlaşmaya vardı. İşte o isim...

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