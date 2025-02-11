Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
11:02
Son dakika haberi: Kasımpaşa getirdi, Fenerbahçe'ye imza atıyor! Transferde son gün sürprizi...
Son dakika transferi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Üç kulvarda da iddiasını sürdüren sarı-lacivertli takım, transferin son gününde sürpriz bir hamle yaptı. Fenerbahçe yönetimi, Kasımpaşa'nın İstanbul'a getirdiği Brezilyalı genç yeteneği kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...