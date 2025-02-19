Son dakika haberi: ’’Kaybeden hoca sorumluluğu alır!’’ Dev derbi öncesi iki takım masaya yatırıldı...

Kazandığı başarılar, kaldırdığı kupalar ne kadar gövdeli bir hoca olduğunu gösteriyor. Mourinho, 9 Nisan 2013 tarihinde G.Saray'ın başında Fatih Terim varken Real Madrid'in başındaki hoca olarak RAMS Park'a gelmiş, Eboue, Sneijder ve Drogba'nın attığı gollerle Cimbom, Mourinho'nun Real Madrid'ini 3-2 yenmişti. Yaklaşık 12 sene sonra yine RAMS Park'a adım atacak. Yaşayacağı psikolojiyi kendi

GÜRCAN BİLGİÇ: "Sadece bir maç" diyerek baskıyı karşı tarafa verdi Mourinho. Son maçlarda Galatasaray iyi oynamıyor. Alkmaar yenilgisi, Avrupa'da zayıf takımlara karşı bile kazanamaması, Okan Hoca'yı tartışılır hale getirdi. Derbide yenilmek iki şampiyonluk barındıran güzel bir masalı bitirir. Çünkü bu maçı kaybeden teknik adam sorumluluk almak zorunda. İlk sezonu olduğu için Mourinho'nun tolerans alanı var.