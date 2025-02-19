Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
12:11
Son dakika haberi: ''Kaybeden hoca sorumluluğu alır!'' Dev derbi öncesi iki takım masaya yatırıldı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren iki dev ekip karşı karşıya geliyor. 6 puanlık avantajı bulunan Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İlk maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı cebine koymak isterken sarı-lacivertliler rakibiyle farkı 3'e indirerek işleri lehine çevirmek istiyor. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan sordu, SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk cevapladı. İşte detaylar...