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Haberler Galeri Son dakika haberi: ''Kaybeden hoca sorumluluğu alır!'' Dev derbi öncesi iki takım masaya yatırıldı...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:11

Son dakika haberi: ''Kaybeden hoca sorumluluğu alır!'' Dev derbi öncesi iki takım masaya yatırıldı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren iki dev ekip karşı karşıya geliyor. 6 puanlık avantajı bulunan Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İlk maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı cebine koymak isterken sarı-lacivertliler rakibiyle farkı 3'e indirerek işleri lehine çevirmek istiyor. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan sordu, SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk cevapladı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: ’’Kaybeden hoca sorumluluğu alır!’’ Dev derbi öncesi iki takım masaya yatırıldı...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Buna göre iki ezeli rakip kritik derbi öncesi masaya yatırıldı. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan sordu, SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk cevapladı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: ’’Kaybeden hoca sorumluluğu alır!’’ Dev derbi öncesi iki takım masaya yatırıldı...

MURAT ÖZBOSTAN: Okan Buruk ve Jose Mourinho ruhsal, fiziksel ve mental olarak derbiye hazır mı?

LEVENT TÜZEMEN: Rize galibiyeti sonrası Okan Buruk, çok rahatladı. Eğer G.Saray, Rize'de puan kaybetseydi sadece takım değil Okan Buruk da psikolojik bir baskı altına girerdi. Ayrıca Okan Buruk'un G.Saray dışında başka kulüplerde de çalışırken F.Bahçe'ye karşı elde ettiği başarılar var. Okan Hoca, G.Saray'da dümene geçtiğinden beri F.Bahçe'ye bir kez RAMS Park'ta kaybetti. Ev sahibi olmanın avantajıyla Buruk'un derbiye daha hazır olacağını düşünüyorum. Mourinho, geçmişi parlak ve yine geçmişe baktığımız zaman büyük bir teknik direktör.

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Son dakika haberi: ’’Kaybeden hoca sorumluluğu alır!’’ Dev derbi öncesi iki takım masaya yatırıldı...

Kazandığı başarılar, kaldırdığı kupalar ne kadar gövdeli bir hoca olduğunu gösteriyor. Mourinho, 9 Nisan 2013 tarihinde G.Saray'ın başında Fatih Terim varken Real Madrid'in başındaki hoca olarak RAMS Park'a gelmiş, Eboue, Sneijder ve Drogba'nın attığı gollerle Cimbom, Mourinho'nun Real Madrid'ini 3-2 yenmişti. Yaklaşık 12 sene sonra yine RAMS Park'a adım atacak. Yaşayacağı psikolojiyi kendi

GÜRCAN BİLGİÇ: "Sadece bir maç" diyerek baskıyı karşı tarafa verdi Mourinho. Son maçlarda Galatasaray iyi oynamıyor. Alkmaar yenilgisi, Avrupa'da zayıf takımlara karşı bile kazanamaması, Okan Hoca'yı tartışılır hale getirdi. Derbide yenilmek iki şampiyonluk barındıran güzel bir masalı bitirir. Çünkü bu maçı kaybeden teknik adam sorumluluk almak zorunda. İlk sezonu olduğu için Mourinho'nun tolerans alanı var.

Son dakika haberi: ’’Kaybeden hoca sorumluluğu alır!’’ Dev derbi öncesi iki takım masaya yatırıldı...

BÜLENT TİMURLENK: Mourinho üçlü defansa geçtikten sonra takımı kendi ifadesiyle istediği futbolu oynamaya başladı. Daha zor gol yiyen, çok formda En-Nesyri sayesinde rahat gol bulan ve taraftarına oyun kalitesi olmasa da tabelada güven veren bir takım haline geldi. G.Saray'ı Rize'de kurtaran Osimhen'di ancak üçlü defans oynayan takım, bu kadroyla bu maçı kazanmış olsaydı derbi öncesi çok yanıltıcı olurdu. Dolayısıyla maçın ikinci yarısında fabrika ayarlarına dönen Okan Buruk'un, Lemina'nın neler yaptığını gördüğü 30 dakikanın ardından G.Saray'ın evindeki derbide sahaya 4-2-3-1 ile çıkacağı aşikâr. İki cephede de taraftar galibiyetten başka bir şey düşünmüyor olabilir ama Mourinho'nun kariyerine baktığınızda bu derbi öncesinde beraberliğe imza atabileceğini söyleyebilirim.

Son dakika haberi: ’’Kaybeden hoca sorumluluğu alır!’’ Dev derbi öncesi iki takım masaya yatırıldı...

RAMS Park'ta topuyla tüfeğiyle şuursuzca saldıran bir F.Bahçe görmeyeceğiz. G.Saray da geçen yıl evinde kaybettiği derbinin ardından bu kez bambaşka bir konsantrasyonla ancak 'Mutlaka kazanalım, farkı 9 puana çıkartıp işi bitirelim' fikri, Buruk cephesinde çok da makul karşılanmaz. Buruk çok daha itidalli ve puan farkını korumanın da ikili averajı getireceği ortamda onun da maç sonu olası bir beraberlikte dizlerini döveceğini sanmam.

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