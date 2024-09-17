Giriş Tarihi: 17.09.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
22:38
Son dakika haberi: Kenan Yıldız, Del Piero sonrası tarihe geçti! Juventus-PSV maçına damga vurdu...
Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun heyecanı bugünkü maçlarla başladı. İlk seans maçlarında Juventus evinde PSV'yi konuk etti. İlk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında oynayan Milli yıldızımız Kenan Yıldız bu maça 11'de başladı. Milli yıldızımız, takımının ilk golünü kaydetti ve Del Piero'yu geride bırakarak kulüp tarihine geçti. İşte Juventus-PSV maçının özeti...