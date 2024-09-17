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Haberler Galeri Son dakika haberi: Kenan Yıldız, Del Piero sonrası tarihe geçti! Juventus-PSV maçına damga vurdu...
Giriş Tarihi: 17.09.2024 22:27 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 22:38

Son dakika haberi: Kenan Yıldız, Del Piero sonrası tarihe geçti! Juventus-PSV maçına damga vurdu...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun heyecanı bugünkü maçlarla başladı. İlk seans maçlarında Juventus evinde PSV'yi konuk etti. İlk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında oynayan Milli yıldızımız Kenan Yıldız bu maça 11'de başladı. Milli yıldızımız, takımının ilk golünü kaydetti ve Del Piero'yu geride bırakarak kulüp tarihine geçti. İşte Juventus-PSV maçının özeti...

Son dakika haberi: Kenan Yıldız, Del Piero sonrası tarihe geçti! Juventus-PSV maçına damga vurdu...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalyan ekibi Juventus, sahasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Kenan Yıldız, Del Piero sonrası tarihe geçti! Juventus-PSV maçına damga vurdu...

KENAN YILDIZ MÜTHİŞ BİR GOL ATTI

Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek maça başlayan Juventus, 21. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın attığı müthiş golle 1-0 öne geçti.

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Son dakika haberi: Kenan Yıldız, Del Piero sonrası tarihe geçti! Juventus-PSV maçına damga vurdu...

Siyah-beyazlılar, 27. dakikada Weston McKennie'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Son dakika haberi: Kenan Yıldız, Del Piero sonrası tarihe geçti! Juventus-PSV maçına damga vurdu...

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Thiago Motta'nın öğrencileri, 52. dakikada Nicolas Gonzalez'in attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.

Son dakika haberi: Kenan Yıldız, Del Piero sonrası tarihe geçti! Juventus-PSV maçına damga vurdu...

PSV, 90+3. dakikada Ismael Saibari'nin bulduğu golle farkı 2'ye indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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