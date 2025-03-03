Giriş Tarihi: 03.03.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
18:31
Son dakika haberi: Konya'da ortalık karıştı! Penaltı pozisyonu sonrası olay çıktı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Bu sezon 12. deplasman maçına çıkan Karadeniz devi 90+10'da VAR müdahalesi sonrası gelen penaltıyla mücadeleyi 1-0 kaybetti. Buna karşın penaltı pozisyonu sonrası iki takım oyuncuları sahada birbirine girdi. İşte flaş olayın detayları...