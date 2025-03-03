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Haberler Galeri Son dakika haberi: Konya'da ortalık karıştı! Penaltı pozisyonu sonrası olay çıktı...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 18:31 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 18:31

Son dakika haberi: Konya'da ortalık karıştı! Penaltı pozisyonu sonrası olay çıktı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Bu sezon 12. deplasman maçına çıkan Karadeniz devi 90+10'da VAR müdahalesi sonrası gelen penaltıyla mücadeleyi 1-0 kaybetti. Buna karşın penaltı pozisyonu sonrası iki takım oyuncuları sahada birbirine girdi. İşte flaş olayın detayları...

Son dakika haberi: Konya’da ortalık karıştı! Penaltı pozisyonu sonrası olay çıktı...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'a konuk oldu.

Son dakika haberi: Konya’da ortalık karıştı! Penaltı pozisyonu sonrası olay çıktı...

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

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Son dakika haberi: Konya’da ortalık karıştı! Penaltı pozisyonu sonrası olay çıktı...

Karşılaşmanın ikinci yarısında da tempo çok yükselmezken karşılıklı ataklarla geçildi.

Son dakika haberi: Konya’da ortalık karıştı! Penaltı pozisyonu sonrası olay çıktı...

90+10'DA GELEN PENALTI

Uzatma dakikalarında Trabzonspor ceza sahasında Uğurcan ile Lundstram arasında yaşanan pozisyon sonrası Konyasporlu oyuncular hakem Ozan Ergün'e baktı ve penaltı bekledi.

Son dakika haberi: Konya’da ortalık karıştı! Penaltı pozisyonu sonrası olay çıktı...

Hakem Ozan Ergün, oyuncular arasında yaşanan tartışma sonrası VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Konyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi.