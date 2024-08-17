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Haberler Galeri Son dakika haberi: Konyaspor-Galatasaray maçında VAR kararı tartışması! Cimbom'dan olay paylaşım...
Giriş Tarihi: 17.08.2024 00:04 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 00:20

Son dakika haberi: Konyaspor-Galatasaray maçında VAR kararı tartışması! Cimbom'dan olay paylaşım...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 2. hafta açılış maçında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Sezona Hatayspor galibiyetiyle başlayan Cimbom, bu hafta da rakibi Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Maça damga vuran karar ise; Icardi'nin attığı golün iptal edilmesi oldu. VAR uyarısı sonrası iptal edilen golün ardından Galatasaray'dan olay bir paylaşım yapıldı. İşte yaşananlar...

Son dakika haberi: Konyaspor-Galatasaray maçında VAR kararı tartışması! Cimbom’dan olay paylaşım...

Trendyol Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu.

Son dakika haberi: Konyaspor-Galatasaray maçında VAR kararı tartışması! Cimbom’dan olay paylaşım...

Geçtiğimiz hafta Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Cimom, bu maçta da rakibi Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkardı.

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Son dakika haberi: Konyaspor-Galatasaray maçında VAR kararı tartışması! Cimbom’dan olay paylaşım...

KEREM VE BARIŞ BU SEZON İLK GOLLERİNİ ATTI

Galatasaray'ın golleri 41'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 59'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Konyaspor'un tek golünü ise 44'üncü dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.

Son dakika haberi: Konyaspor-Galatasaray maçında VAR kararı tartışması! Cimbom’dan olay paylaşım...

Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak olan Cimbom, çarşamba günü İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşacak.

Son dakika haberi: Konyaspor-Galatasaray maçında VAR kararı tartışması! Cimbom’dan olay paylaşım...

GABRİEL SARA İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın Norwich City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara da bu maçta ilk kez 11'de oynama şansı buldu. 25 yaşındaki orta saha Lucas Torreira'nın yanında orta sahada maça başladı.

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