Giriş Tarihi: 17.08.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
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Son dakika haberi: Konyaspor-Galatasaray maçında VAR kararı tartışması! Cimbom'dan olay paylaşım...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 2. hafta açılış maçında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Sezona Hatayspor galibiyetiyle başlayan Cimbom, bu hafta da rakibi Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Maça damga vuran karar ise; Icardi'nin attığı golün iptal edilmesi oldu. VAR uyarısı sonrası iptal edilen golün ardından Galatasaray'dan olay bir paylaşım yapıldı. İşte yaşananlar...