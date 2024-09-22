Giriş Tarihi: 22.09.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024
21:30
SON DAKİKA HABERİ: M. City-Arsenal maçında inanılmaz son! Maç sonunda saha karıştı...
Son dakika haberleri: Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City evinde Arsenal'i konuk etti. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Manchester City rakibi Arsenal ile 90+8. dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı. Maçın son dakikasında gelen gol sonrası ortalık bir anda karıştı. Haaland'ın yaptığı hareket ise olay oldu. İşte 4 golün atıldığı ve 1 kırmızı kartı olduğu maçta yaşananlar...