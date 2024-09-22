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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: M. City-Arsenal maçında inanılmaz son! Maç sonunda saha karıştı...
Giriş Tarihi: 22.09.2024 21:30 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 21:30

SON DAKİKA HABERİ: M. City-Arsenal maçında inanılmaz son! Maç sonunda saha karıştı...

Son dakika haberleri: Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City evinde Arsenal'i konuk etti. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Manchester City rakibi Arsenal ile 90+8. dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı. Maçın son dakikasında gelen gol sonrası ortalık bir anda karıştı. Haaland'ın yaptığı hareket ise olay oldu. İşte 4 golün atıldığı ve 1 kırmızı kartı olduğu maçta yaşananlar...

SON DAKİKA HABERİ: M. City-Arsenal maçında inanılmaz son! Maç sonunda saha karıştı...

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City ile Arsenal, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA HABERİ: M. City-Arsenal maçında inanılmaz son! Maç sonunda saha karıştı...

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 9. dakikada Erling Haaland ile 1-0 öne geçerken, konuk takım da 22. dakikada Riccardo Calafiori ile eşitliği sağladı.

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SON DAKİKA HABERİ: M. City-Arsenal maçında inanılmaz son! Maç sonunda saha karıştı...

İlk yarının son anlarında 45+1. dakikada Gabriel'in attığı golle Arsenal öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamladı.

SON DAKİKA HABERİ: M. City-Arsenal maçında inanılmaz son! Maç sonunda saha karıştı...

STONES SON DAKİKA 1 PUANI GETİRDİ

Manchester City ikinci yarıda aradığı golü ise 90+8. dakikada John Stones ile buldu ve karşılaşma 2-2 tamamladı.

SON DAKİKA HABERİ: M. City-Arsenal maçında inanılmaz son! Maç sonunda saha karıştı...

Arsenal'de Leandro Trossard 45+8. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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