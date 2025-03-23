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Haberler Galeri Son dakika haberi: Macaristan Türkiye maçı öncesi önemli uyarı: "Bu konuda daha dikkatli olmak zorundayız..."
Giriş Tarihi: 23.03.2025 07:09 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 07:09

Son dakika haberi: Macaristan Türkiye maçı öncesi önemli uyarı: "Bu konuda daha dikkatli olmak zorundayız..."

Son dakika haberi: UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında A Milli Futbol Takımı, bu akşam Macaristan'a karşısında zafer peşinde olacak. Milliler, bu maçla beraber adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdırmayı hedefliyor. SABAH Spor'un usta yazarları Mustafa Çulcu, Fatih Doğan, İskender Günen ve Ali Gültiken, mücadele öncesinde karşılaşmayı değerlendirdi ve uyarılarda bulundu. İşte haberin detayları…

Son dakika haberi: Macaristan Türkiye maçı öncesi önemli uyarı: Bu konuda daha dikkatli olmak zorundayız...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında bu akşam Macaristan'a konuk olacak. Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Son dakika haberi: Macaristan Türkiye maçı öncesi önemli uyarı: Bu konuda daha dikkatli olmak zorundayız...

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner olacak.

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Son dakika haberi: Macaristan Türkiye maçı öncesi önemli uyarı: Bu konuda daha dikkatli olmak zorundayız...

İŞTE A LİGİ SENARYOLARI

İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.

Son dakika haberi: Macaristan Türkiye maçı öncesi önemli uyarı: Bu konuda daha dikkatli olmak zorundayız...

Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek.

Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.

Son dakika haberi: Macaristan Türkiye maçı öncesi önemli uyarı: Bu konuda daha dikkatli olmak zorundayız...

SABAH Spor'un usta kalemleri, "Macaristan karşısında 3-1'in avantajı ile turu rahat geçer miyiz? Rövanş mücadelesinde nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Türkiye'nin eksikleri neler?" sorusunu yanıtladı. İşte yazarların yorumları…