Giriş Tarihi: 23.03.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
07:09
Son dakika haberi: Macaristan Türkiye maçı öncesi önemli uyarı: "Bu konuda daha dikkatli olmak zorundayız..."
Son dakika haberi: UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında A Milli Futbol Takımı, bu akşam Macaristan'a karşısında zafer peşinde olacak. Milliler, bu maçla beraber adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdırmayı hedefliyor. SABAH Spor'un usta yazarları Mustafa Çulcu, Fatih Doğan, İskender Günen ve Ali Gültiken, mücadele öncesinde karşılaşmayı değerlendirdi ve uyarılarda bulundu. İşte haberin detayları…