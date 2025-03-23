Son dakika haberi: Macaristan Türkiye maçı öncesi önemli uyarı: "Bu konuda daha dikkatli olmak zorundayız..."

Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek.

Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.