Giriş Tarihi: 12.02.2025 00:57
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
01:57
Son dakika haberi: Real Madrid yine inanılmazı başardı! Maç öncesi şok pankart...
Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde play-off eleme turu maçlarında kıyasıya rekabet sürüyor. Dev ekipler adını son 16 turuna yazdırmak için ilk maçlarına çıktı. Buna göre gecenin öne çıkan mücadelesi Manchester City ile Real Madrid arasındaydı. Dramatik anlara sahne olan maçta Real Madrid geri dönmeyi başardı. Öte yandan mücadele öncesi İngiliz seyircisinden şok bir pankart açıldı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olayı ve sonuçları...