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Haberler Galeri Son dakika haberi: Real Madrid yine inanılmazı başardı! Maç öncesi şok pankart...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 00:57 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 01:57

Son dakika haberi: Real Madrid yine inanılmazı başardı! Maç öncesi şok pankart...

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde play-off eleme turu maçlarında kıyasıya rekabet sürüyor. Dev ekipler adını son 16 turuna yazdırmak için ilk maçlarına çıktı. Buna göre gecenin öne çıkan mücadelesi Manchester City ile Real Madrid arasındaydı. Dramatik anlara sahne olan maçta Real Madrid geri dönmeyi başardı. Öte yandan mücadele öncesi İngiliz seyircisinden şok bir pankart açıldı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olayı ve sonuçları...

Son dakika haberi: Real Madrid yine inanılmazı başardı! Maç öncesi şok pankart...

Şampiyonlar Ligi'nde play-off eleme turu başladı.

Son dakika haberi: Real Madrid yine inanılmazı başardı! Maç öncesi şok pankart...

Dev ekipler adını son 16 turuna yazdırmak için karşı karşıya geldi.

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Son dakika haberi: Real Madrid yine inanılmazı başardı! Maç öncesi şok pankart...

Gecenin öne çıkan maçı ise Manchester City ile Real Madrid arasındaydı. İngiliz ekibinin sahasında oynanan mücadelenin ilk yarısında Erling Haaland'ın kaydettiği golle maviler soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Son dakika haberi: Real Madrid yine inanılmazı başardı! Maç öncesi şok pankart...

İkinci yarıda daha etkili olan Real Madrid 60. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle beraberliği yakaladı.

Son dakika haberi: Real Madrid yine inanılmazı başardı! Maç öncesi şok pankart...

Gol sonrası yeniden ataklarını sıklaştıran Manchester City 80. dakiakda Erling Haaland'ın penaltıdan kaydettiği golle yeniden öne geçti.

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