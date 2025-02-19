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Haberler Galeri Son dakika haberi: Menajerini değiştirdi, Aslan'ı değişmedi! Osimhen'den geleceği için karar!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 07:14 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 07:14

Son dakika haberi: Menajerini değiştirdi, Aslan'ı değişmedi! Osimhen'den geleceği için karar!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, namağlup serisini sürdürdü. AZ Alkmaar'a Avrupa Ligi'nde 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, derbi öncesi moral buldu. Kritik maçta iki gol atarak takımını galibiyete taşıyan Victor Osimhen için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Menajerini değiştirdi, Aslan’ı değişmedi! Osimhen’den geleceği için karar!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Son dakika haberi: Menajerini değiştirdi, Aslan’ı değişmedi! Osimhen’den geleceği için karar!

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmadı ve derbi öncesi 6 puanlık farkı korudu.

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Son dakika haberi: Menajerini değiştirdi, Aslan’ı değişmedi! Osimhen’den geleceği için karar!

Galatasaray'a attığı 2 golle galibiyeti getiren Victor Osimhen için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Menajerini değiştirdi, Aslan’ı değişmedi! Osimhen’den geleceği için karar!
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Son dakika haberi: Menajerini değiştirdi, Aslan’ı değişmedi! Osimhen’den geleceği için karar!

OPSİYON KOYDURMUŞTU

Napoli'den Galatasaray'a kiralık gelen Osimhen, ara transfer için sözleşmesine çıkış opsiyonu koydurmuştu.

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