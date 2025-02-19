Giriş Tarihi: 19.02.2025 07:14
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
07:14
Son dakika haberi: Menajerini değiştirdi, Aslan'ı değişmedi! Osimhen'den geleceği için karar!
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, namağlup serisini sürdürdü. AZ Alkmaar'a Avrupa Ligi'nde 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, derbi öncesi moral buldu. Kritik maçta iki gol atarak takımını galibiyete taşıyan Victor Osimhen için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...