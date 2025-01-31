Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Morata'yı bitiren Galatasaray'a transferde kötü haber! Menajerine kararını iletti...
Giriş Tarihi: 31.01.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:52

Son dakika haberi: Morata'yı bitiren Galatasaray'a transferde kötü haber! Menajerine kararını iletti...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen ancak play-off'lara kalmayı başaran Galatasaray, ara transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, Milan'dan Alvaro Morata transferini bitirmek üzere. Oyuncun İstanbul'a gelmesini bekleyen Cimbom, İtalyan devinden bir oyuncuya daha talip oldu. Görüşmelerini sürdüren Aslan'a transferde kötü haber geldi. İşte haberin detayları…

Son dakika haberi: Morata’yı bitiren Galatasaray’a transferde kötü haber! Menajerine kararını iletti...

UEFA Avrupa Ligi son haftasında Ajax'a 2-1 yenilerek play-off'lara kalan Galatasaray'da transfer gündemi hareketlenmeye başladı.

Son dakika haberi: Morata’yı bitiren Galatasaray’a transferde kötü haber! Menajerine kararını iletti...

Sarı-kırmızılılar, ara transfer çalışmaları kapsamında ilk olarak Ahmed Kutucu'yu transfer ederek hücum bölgesini güçlendirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Morata’yı bitiren Galatasaray’a transferde kötü haber! Menajerine kararını iletti...

MORATA İMZAYA GELİYOR

Cimbom şimdi ise Milan'dan Alvaro Morata'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki golcünün, bugün İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Son dakika haberi: Morata’yı bitiren Galatasaray’a transferde kötü haber! Menajerine kararını iletti...

Morata için Milan ile oturulan transfer görüşmelerinde Galatasaray, İtalyan kulübünden bir ismi daha istemişti.

Son dakika haberi: Morata’yı bitiren Galatasaray’a transferde kötü haber! Menajerine kararını iletti...

Sarı-kırmızılılar, daha önce F.Bahçe ile de adı anılan Strahinja Pavlovic'i bonservisi ile kadrosuna dahil etmeyi planlıyordu.

SON DAKİKA