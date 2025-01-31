Giriş Tarihi: 31.01.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
10:52
Son dakika haberi: Morata'yı bitiren Galatasaray'a transferde kötü haber! Menajerine kararını iletti...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen ancak play-off'lara kalmayı başaran Galatasaray, ara transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, Milan'dan Alvaro Morata transferini bitirmek üzere. Oyuncun İstanbul'a gelmesini bekleyen Cimbom, İtalyan devinden bir oyuncuya daha talip oldu. Görüşmelerini sürdüren Aslan'a transferde kötü haber geldi. İşte haberin detayları…