Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
11:54
Son dakika haberi: Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray'a! Yeni transfer geliyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, kadroya kaliteli isimleri transfer etmek için düğmeye bastı. Cimbom, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eski öğrencisine talip olurken, transfer bombası patladı. İşte o isim ve tüm detaylar...