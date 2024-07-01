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Haberler Galeri Son dakika haberi: Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray'a! Yeni transfer geliyor...
Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 11:54

Son dakika haberi: Mourinho'nun eski öğrencisi Galatasaray'a! Yeni transfer geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, kadroya kaliteli isimleri transfer etmek için düğmeye bastı. Cimbom, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eski öğrencisine talip olurken, transfer bombası patladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Mourinho’nun eski öğrencisi Galatasaray’a! Yeni transfer geliyor...

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Mourinho’nun eski öğrencisi Galatasaray’a! Yeni transfer geliyor...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, kadroya kaliteli isimleri transfer etmek için düğmeye bastı.

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Son dakika haberi: Mourinho’nun eski öğrencisi Galatasaray’a! Yeni transfer geliyor...

Cimbom, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eski öğrencisine talip olurken, transfer bombası patladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Mourinho’nun eski öğrencisi Galatasaray’a! Yeni transfer geliyor...

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve gelecek sezon da aynı başarıyı tekrarlayarak 25. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Son dakika haberi: Mourinho’nun eski öğrencisi Galatasaray’a! Yeni transfer geliyor...

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan sarı-kırmızılı kurmaylar, sağ bek transferi için düğmeye bastı.

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