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Haberler Galeri Son dakika haberi: Muslera'nın yerine sürpriz! Temsilcisi İstanbul'a geldi...
Giriş Tarihi: 15.02.2025 15:03 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:03

Son dakika haberi: Muslera'nın yerine sürpriz! Temsilcisi İstanbul'a geldi...

Son dakika haberi: AZ Alkmaar karşısında alınan 4-1'lik ağır yenilgi sonrasında Avrupa Ligi'nde tur şansını zora sokan Galatasaray'da savunma alarm veriyor. Hem savunmanın hem de Fernado Muslera'nın performansı tartışılırken, sarı-kırmızılı takım için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Uruguaylı futbolcu ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan cimbom için sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Muslera’nın yerine sürpriz! Temsilcisi İstanbul’a geldi...

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika haberi: Muslera’nın yerine sürpriz! Temsilcisi İstanbul’a geldi...

AZ ALKMAAR'A KARŞI AĞIR YENİLGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 kaybeden Galatasaray'da savunma ve kale alarm vermeye devam ediyor.

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Son dakika haberi: Muslera’nın yerine sürpriz! Temsilcisi İstanbul’a geldi...

Aslan, 36 resmi karşılaşmada tam 54 gol yiyerek defans hattında sıkıntı yaşadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Son dakika haberi: Muslera’nın yerine sürpriz! Temsilcisi İstanbul’a geldi...

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, sezon boyunca yalnızca 7 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Son dakika haberi: Muslera’nın yerine sürpriz! Temsilcisi İstanbul’a geldi...

Galatasaray sadece Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor karşılaşmalarında rakiplerine gol şansı tanımadı.

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