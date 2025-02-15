Giriş Tarihi: 15.02.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
15:03
Son dakika haberi: Muslera'nın yerine sürpriz! Temsilcisi İstanbul'a geldi...
Son dakika haberi: AZ Alkmaar karşısında alınan 4-1'lik ağır yenilgi sonrasında Avrupa Ligi'nde tur şansını zora sokan Galatasaray'da savunma alarm veriyor. Hem savunmanın hem de Fernado Muslera'nın performansı tartışılırken, sarı-kırmızılı takım için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Uruguaylı futbolcu ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan cimbom için sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...