Giriş Tarihi: 02.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
10:01
Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan Mendy'nin kırmızı kartı hakkında flaş yorum! ''İlk sarı kart...''
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanda yeni teknik direktörü Jakirovic ile ilk maçına çıkan Kayserispor'a konuk oldu. Bol pozisyona sahne olan maç başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi. Trabzonspor'da Batista Mendy 86. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Buna göre SABAH Spor yazarlarından eski hakem Mustafa Çulcu, bordo-mavililerin maç performansının yanı sıra hakem kararlarını ve kırmızı kartı değerlendirdi. İşte detaylar...