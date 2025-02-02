Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Mendy’nin kırmızı kartı hakkında flaş yorum! ’’İlk sarı kart...’’

''BAY GEÇİLEN HAFTANIN ARDINDAN DÜŞÜK BAŞLANDI''

''Trabzonspor önde basarak ama son üç maçındaki tempo ve iştahlı oyunundan uzak başladı, sonrasında temposu ve iştahı daha da düştü. Üstelik bay geçtikleri, dinlendikleri, haftanın ardından.''