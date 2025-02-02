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Haberler Galeri Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan Mendy'nin kırmızı kartı hakkında flaş yorum! ''İlk sarı kart...''
Giriş Tarihi: 02.02.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 10:01

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan Mendy'nin kırmızı kartı hakkında flaş yorum! ''İlk sarı kart...''

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanda yeni teknik direktörü Jakirovic ile ilk maçına çıkan Kayserispor'a konuk oldu. Bol pozisyona sahne olan maç başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi. Trabzonspor'da Batista Mendy 86. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Buna göre SABAH Spor yazarlarından eski hakem Mustafa Çulcu, bordo-mavililerin maç performansının yanı sıra hakem kararlarını ve kırmızı kartı değerlendirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Mendy’nin kırmızı kartı hakkında flaş yorum! ’’İlk sarı kart...’’

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Mendy’nin kırmızı kartı hakkında flaş yorum! ’’İlk sarı kart...’’

Kayserispor yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile ilk maçına çıktı.

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Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Mendy’nin kırmızı kartı hakkında flaş yorum! ’’İlk sarı kart...’’

Çekişmeli geçen maçta çok fazla net pozisyon yaşansa da gol çıkmadı ve mücadele 0-0 berabere tamamlandı. Trabzonspor'da takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır kurtarışylarıyla maça damga vurdu.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Mendy’nin kırmızı kartı hakkında flaş yorum! ’’İlk sarı kart...’’

Öte yandan Trabzonspor'da Batista Mendy 86. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. SABAH Spor yazarlarından eski hakem Mustafa Çulcu, Karadeniz devinin Kayseri deplasmanındaki performansının yanı sıra hakem kararları ve kırmızı kart ile alakalı da flaş yorum yaptı.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Mendy’nin kırmızı kartı hakkında flaş yorum! ’’İlk sarı kart...’’

''BAY GEÇİLEN HAFTANIN ARDINDAN DÜŞÜK BAŞLANDI''

''Trabzonspor önde basarak ama son üç maçındaki tempo ve iştahlı oyunundan uzak başladı, sonrasında temposu ve iştahı daha da düştü. Üstelik bay geçtikleri, dinlendikleri, haftanın ardından.''

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