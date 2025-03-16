Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan Ali Şansalan'a olay sözler! "Kimden korkuyorsun"

ALİ GÜLTİKEN: "ESKİ RUH HALİNE DÖNMÜŞ"

Beşiktaş, bu sezon bir kristal parçasına benziyor. Bütün halindeyken muazzam gözüküyor. En ufak dokunduğunuzda da tuz buz olan, hiçbir değeri olmayan bir şekle dönüşüyor. Konya deplasmanında da eski ruh haline bürünmüş etkisiz bir Beşiktaş geri gelmişti. Oyunun ilk yarısında neredeyse Konya'ya hiç gelmemiş gibiydi. Tesadüfen oradan geçerken "Hadi bir maç oynayalım'' diyen Konyaspor'la gazozuna maç yapıyor havasındaydı. Rakibine baskı yok.