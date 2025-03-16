Giriş Tarihi: 16.03.2025 07:23
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
07:23
Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan Ali Şansalan'a olay sözler! "Kimden korkuyorsun"
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, 9 kişi kalan rakibine 1-0 mağlup oldu. Üst üste ikinci yenilgisini alan siyah-beyazlı takıma yönelik sert eleştiriler de gelmeye başladı. SABAH Spor'un usta kalemleri Ali Gültiken, Mustafa Çulcu ve Fatih Doğan karşılaşma için çok çarpıcı sözler söyledi. Çulcu, maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi.