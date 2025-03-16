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Haberler Galeri Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan Ali Şansalan'a olay sözler! "Kimden korkuyorsun"
Giriş Tarihi: 16.03.2025 07:23 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 07:23

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan Ali Şansalan'a olay sözler! "Kimden korkuyorsun"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, 9 kişi kalan rakibine 1-0 mağlup oldu. Üst üste ikinci yenilgisini alan siyah-beyazlı takıma yönelik sert eleştiriler de gelmeye başladı. SABAH Spor'un usta kalemleri Ali Gültiken, Mustafa Çulcu ve Fatih Doğan karşılaşma için çok çarpıcı sözler söyledi. Çulcu, maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

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Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Ali Şansalan’a olay sözler! Kimden korkuyorsun

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. 9 kişi kalan Konyaspor, rakibi Beşiktaş'ı Uğurcan'ın golüyle 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanı aldı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş'a sert eleştiriler yapıldı.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Ali Şansalan’a olay sözler! Kimden korkuyorsun

SABAH Spor'un usta kalemleri Ali Gültiken, Mustafa Çulcu ve Fatih Doğan karşılaşma için çok çarpıcı sözler söyledi. Çulcu, maçın hakemi Ali Şansalan'a kararlarından dolayı tepki gösteren cümleler kaleme aldı.

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Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Ali Şansalan’a olay sözler! Kimden korkuyorsun

ALİ GÜLTİKEN: "ESKİ RUH HALİNE DÖNMÜŞ"

Beşiktaş, bu sezon bir kristal parçasına benziyor. Bütün halindeyken muazzam gözüküyor. En ufak dokunduğunuzda da tuz buz olan, hiçbir değeri olmayan bir şekle dönüşüyor. Konya deplasmanında da eski ruh haline bürünmüş etkisiz bir Beşiktaş geri gelmişti. Oyunun ilk yarısında neredeyse Konya'ya hiç gelmemiş gibiydi. Tesadüfen oradan geçerken "Hadi bir maç oynayalım'' diyen Konyaspor'la gazozuna maç yapıyor havasındaydı. Rakibine baskı yok.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Ali Şansalan’a olay sözler! Kimden korkuyorsun

"SOLSKJAER YİNE MÜDAHALEDE GEÇ KALDI"

Konya, 27. dakikadan sonra 10 kişi kaldıktan sonra bile uyanamayan bir oyuncu grubu sahadaydı. Her maç piyangodan ne çıkacak diye Beşiktaş taraftarı bekler hale geldi. Hoca geçen Gaziantep maçında olduğu gibi oyuna müdahalede yine çok geç kaldı. Rakip 10 kişi kalmış, santrfor almıyorsun. Sağ bek olarak Onur kulübede oturuyor, Tayyip Talha ile oyuna başlıyorsun.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Ali Şansalan’a olay sözler! Kimden korkuyorsun

"IMMOBILE'NİN FORMASI SAHADA AMA KENDİSİ YOK"

G.Antep Okerekeyle, Konya Yusuf'la bu bölgeyi çok etkili kullandılar. Immobile'nin forması sahada kendi yok. Büyük takım oyuncusu bu şekilde davranamaz. Daha doğrusu böyle bir durumu kabullenemez. Rakibin 9 kişi kalmış ve gol atmadan maçı bitiriyorsun. Kimse yüzde yüzüyle sahada değil.