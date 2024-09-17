SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Çulcu’dan flaş yorum! 6. oyuncu değişikliği kural hatası mı?

Ama lig öncesi TFF bunu talimatlara koymayarak kurumsal bir skandala imza attı. Tabii ki önerilen değişikliklerin odak noktası; adalet, eşitlik, dürüstlük, oyunun gelişimi, seyircilerin memnuniyeti ve kuralların evrenselliğini korumaktır. Oyun kurallarına girmiş bir değişikliği, 'Dünya biliyor. Ben niye uygulamayayım, ne var bunda?' diyebilirsiniz. Tabii ki uygulanmalı. Evrensel futbolun gereği, benim futbolum neden bundan faydalanmasın?