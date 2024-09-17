Giriş Tarihi: 17.09.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
09:58
SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Çulcu'dan flaş yorum! 6. oyuncu değişikliği kural hatası mı?
SABAH Spor yazarı ve eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Çulcu, Süper Lig'de bu hafta hem Galatasaray-Çaykur Rizespor hem de Trabzonspor-Beşiktaş maçlarında yaşanan "beyin sarsıntısı gerekçesiyle 6. oyuncu değişikliği"yle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Çulcu, '4 Büyükler'in bu haftaki maçlarını yöneten Arda Kardeşler, Halil Umut Meler ve Ali Şansalan'ın performanslarını da değerlendirdi. İşte detaylar...