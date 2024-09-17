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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Çulcu'dan flaş yorum! 6. oyuncu değişikliği kural hatası mı?
Giriş Tarihi: 17.09.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 09:58

SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Çulcu'dan flaş yorum! 6. oyuncu değişikliği kural hatası mı?

SABAH Spor yazarı ve eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Çulcu, Süper Lig'de bu hafta hem Galatasaray-Çaykur Rizespor hem de Trabzonspor-Beşiktaş maçlarında yaşanan "beyin sarsıntısı gerekçesiyle 6. oyuncu değişikliği"yle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Çulcu, '4 Büyükler'in bu haftaki maçlarını yöneten Arda Kardeşler, Halil Umut Meler ve Ali Şansalan'ın performanslarını da değerlendirdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Çulcu’dan flaş yorum! 6. oyuncu değişikliği kural hatası mı?

SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Çaykur Rizespor ve Trabzonspor-Beşiktaş maçlarında yaşanan "beyin sarsıntısı gerekçesiyle 6. oyuncu değişikliği uygulamasını yorumladı. Mustafa Çulcu, Arda Kardeşler, Halil Umut Meler ve Ali Şansalan'ın performanslarını da beğenmediğini dile getirdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Çulcu’dan flaş yorum! 6. oyuncu değişikliği kural hatası mı?

- Hem Galatasaray-Çaykur Rizespor hem de Trabzonspor - Beşiktaş maçlarında beyin sarsıntısı gerekçesiyle 2 futbolcu oyundan çıktı ve takımlar 6 değişiklik yaptı. Siz "Talimatta yok" dediniz. Talimatta olmayan bir şey nasıl uygulanır?

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SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Çulcu’dan flaş yorum! 6. oyuncu değişikliği kural hatası mı?

"IFAB, 2 Mart 2024'teki genel kurulunda buna onay verdi ve 1 Temmuz 2024'te geçerli olduğunu tüm dünyaya yayınladı. Beyin sarsıntısı sonrası oyuncu değişikliği, kural kitabına girdi. Ancak uygulayıp uygulamama konusunda ulusal federasyonlar bunu iç talimatlarına koymak ve lig başlamadan ilan etmek zorundadır.

SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Çulcu’dan flaş yorum! 6. oyuncu değişikliği kural hatası mı?

Ama lig öncesi TFF bunu talimatlara koymayarak kurumsal bir skandala imza attı. Tabii ki önerilen değişikliklerin odak noktası; adalet, eşitlik, dürüstlük, oyunun gelişimi, seyircilerin memnuniyeti ve kuralların evrenselliğini korumaktır. Oyun kurallarına girmiş bir değişikliği, 'Dünya biliyor. Ben niye uygulamayayım, ne var bunda?' diyebilirsiniz. Tabii ki uygulanmalı. Evrensel futbolun gereği, benim futbolum neden bundan faydalanmasın?

SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Çulcu’dan flaş yorum! 6. oyuncu değişikliği kural hatası mı?

Ancak kurumsal ve hukuksal yapı gereği, müsabaka talimatına koymak zorundasınız. Şimdi; takımlardan biri ''Kural hatası var" diye bir müracaat ederse gör bak o zaman neler oluyor! Oyun kuralları kitabında olup da ulusal federasyonların tasarruflarına bırakılmış birçok madde var.

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