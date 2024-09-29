Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi! Nihat Kahveci'den G.Saraylı yıldıza olay sözler! "Bilet baksınlar, yollasınlar"
Giriş Tarihi: 29.09.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 13:54

Son dakika haberi! Nihat Kahveci'den G.Saraylı yıldıza olay sözler! "Bilet baksınlar, yollasınlar"

Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'de ilk puan kaybını yaşayan Galatasaray, dün 3-0 öne geçtiği karşılaşmada Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Galatasaray'ın özellikle de 2. yarı oynadığı futbol eleştirilerin hedefi haline gelirken, eski futbolcu Nihat Kahveci, Cimbom'un yıldız oyuncusu için olay sözler söyledi. İşte gündem o açıklamalar...

Son dakika haberi! Nihat Kahveci’den G.Saraylı yıldıza olay sözler! Bilet baksınlar, yollasınlar

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile mücadele etti. Karşılaşmada 3-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Aslan böylece bu sezon Süper Lig'de ilk kez puan kaybetti.

Son dakika haberi! Nihat Kahveci’den G.Saraylı yıldıza olay sözler! Bilet baksınlar, yollasınlar

VICTOR OSIMHEN İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi! Nihat Kahveci’den G.Saraylı yıldıza olay sözler! Bilet baksınlar, yollasınlar

Kasımpaşa karşılaşmasına 11'de başlayan 25 yaşındaki Nijeryalı santrfor, 20 ve 28'inci dakikalarda attığı 2 golle sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Golcü santrfor, ilk golünün ardından sırtında 'Finally (Sonunda)' yazılı formayla gol sevincini kutladı.

Son dakika haberi! Nihat Kahveci’den G.Saraylı yıldıza olay sözler! Bilet baksınlar, yollasınlar

OSIMHEN SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Golcü oyuncu, Kasımpaşa'nın file bekçisi Gianniotis ile girdiği mücadele sonrasında sakatlanarak ikinci yarının başında oyundan alındı.

Son dakika haberi! Nihat Kahveci’den G.Saraylı yıldıza olay sözler! Bilet baksınlar, yollasınlar

'OKAN BURUK'A SÖYLEDİM'

Karşılaşmanın ardından açıklama yapana Osimhen, sakatlığıyla ilgili şu bilgiyi verdi: "Sakatlığım ciddi değil. Rahatsızlık hissettim ve Okan Buruk'a söyledim. O yüzden oyundan çıktım."

SON DAKİKA