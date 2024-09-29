Giriş Tarihi: 29.09.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
13:54
Son dakika haberi! Nihat Kahveci'den G.Saraylı yıldıza olay sözler! "Bilet baksınlar, yollasınlar"
Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'de ilk puan kaybını yaşayan Galatasaray, dün 3-0 öne geçtiği karşılaşmada Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Galatasaray'ın özellikle de 2. yarı oynadığı futbol eleştirilerin hedefi haline gelirken, eski futbolcu Nihat Kahveci, Cimbom'un yıldız oyuncusu için olay sözler söyledi. İşte gündem o açıklamalar...