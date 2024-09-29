Son dakika haberi! Nihat Kahveci'den G.Saraylı yıldıza olay sözler! "Bilet baksınlar, yollasınlar"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile mücadele etti. Karşılaşmada 3-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Aslan böylece bu sezon Süper Lig'de ilk kez puan kaybetti.