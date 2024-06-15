SON DAKİKA HABERİ: Nuri Şahin'in ilk bombası Süper Lig'den! "35-40 milyon Euro" denmişti...

Son dakika haberi: Borussia Dortmund'da Edin Terzic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Nuri Şahin ayağının tozuyla transfer çalışmalarına başladı. Alman basını, genç teknik adamın ilk transferini Süper Lig'den yapacağını öne sürdü. Söz konusu futbolcu için 35-40 milyon Euro arası bir bedel biçilmişti. İşte son dakika haberinin detayları...