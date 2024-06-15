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Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 11:45

SON DAKİKA HABERİ: Nuri Şahin'in ilk bombası Süper Lig'den! "35-40 milyon Euro" denmişti...

Son dakika haberi: Borussia Dortmund'da Edin Terzic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Nuri Şahin ayağının tozuyla transfer çalışmalarına başladı. Alman basını, genç teknik adamın ilk transferini Süper Lig'den yapacağını öne sürdü. Söz konusu futbolcu için 35-40 milyon Euro arası bir bedel biçilmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Nuri Şahin’in ilk bombası Süper Lig’den! 35-40 milyon Euro denmişti...

Son dakika haberi: Borussia Dortmund'da Edin Terzic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Nuri Şahin ayağının tozuyla transfer çalışmalarına başladı. Alman basını, genç teknik adamın ilk transferini Süper Lig'den yapacağını öne sürdü. Söz konusu futbolcu için 35-40 milyon Euro arası bir bedel biçilmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Nuri Şahin’in ilk bombası Süper Lig’den! 35-40 milyon Euro denmişti...

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e kaybeden Borussia Dortmund'da Alman çalıştırıcı Edin Terzic ile yollar geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.

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SON DAKİKA HABERİ: Nuri Şahin’in ilk bombası Süper Lig’den! 35-40 milyon Euro denmişti...

Sarı-Siyahlılar, Terzic'ten boşalan teknik direktörlük görevine, yardımcı antrenör olarak görev yapan Nuri Şahin'i getirdiğini duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Nuri Şahin’in ilk bombası Süper Lig’den! 35-40 milyon Euro denmişti...

Dortmund ekibinin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: Nuri Şahin’in ilk bombası Süper Lig’den! 35-40 milyon Euro denmişti...

DORTMUND'UN EFSANELERİNDEN BİRİ OLMUŞTU

Profesyonel futbolculuk kariyerinde de Dortmund forması giyen eski milli futbolcu Nuri Şahin, sarı-siyahlı formayla çıktığı 274 maçta 26 gol kaydetmişti.

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