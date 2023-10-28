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Haberler Galeri Son dakika haberi: Okan Buruk'tan operasyon! Yeni transferler Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı
Giriş Tarihi: 28.10.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 11:10

Son dakika haberi: Okan Buruk'tan operasyon! Yeni transferler Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı

Son dakika Galatasaray haberi: Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, ligde Fenerbahçe ile zirve mücadelesi verirken, Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkmak adına savaşıyor. Galatasaray'da Bayern Münih maçından sonra Okan Buruk'tan kadroya operasyon yapıldı. Ayrıca Cimbom'da yeni transferler, Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerin gerisinde kalarak hayal kırıklığı yarattı.

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Okan Buruk’tan operasyon! Yeni transferler Fenerbahçe’nin gerisinde kaldı

Süper Lig'de bu sezon 8 maç üst üste kazanan ve 1 beraberliği olan Galatasaray, ligde ikinci sırada Fenerbahçe'ye karşı zirve mücadelesi veriyor.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan operasyon! Yeni transferler Fenerbahçe’nin gerisinde kaldı

Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United'ı mağlup eden daha sonra iyi oyuna rağmen Bayern Münih'e kaybeden Cimbom, Avrupa'da gruptan çıkmak adına mücadele ediyor.

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Son dakika haberi: Okan Buruk’tan operasyon! Yeni transferler Fenerbahçe’nin gerisinde kaldı

YENİ İSİMLER SINIFTA KALDI

Lig ve Avrupa'da toplam 36 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takımda bu gollerin 8'i (yüzde 22) yeni transferlerden geldi. Halil Dervişoğlu ve Zaha ikişer, Tete, Angelino, Ziyech ve Sanchez birer golle toplam 8 defa fileleri sarstı.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan operasyon! Yeni transferler Fenerbahçe’nin gerisinde kaldı

DAVINSON SANHCEZ FARKINI ORTAYA KOYDU

Yaptığı transferlerle sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ses getiren G.Saray'da yeni yıldızlar, katkıları ile birbirlerinden ayrıldı. Yenilerden en önemli desteği Davinson Sanchez verdi.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan operasyon! Yeni transferler Fenerbahçe’nin gerisinde kaldı

Icardi ve Kerem'le maçları çözmeye devam eden teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'in bankosu yaptığı Zaha ve Tete'den daha çok gol katkısı istiyor. Ziyech ve Ndombele'den de asistler bekleniyor.

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