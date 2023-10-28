Giriş Tarihi: 28.10.2023 11:08
Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
11:10
Son dakika haberi: Okan Buruk'tan operasyon! Yeni transferler Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı
Son dakika Galatasaray haberi: Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, ligde Fenerbahçe ile zirve mücadelesi verirken, Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkmak adına savaşıyor. Galatasaray'da Bayern Münih maçından sonra Okan Buruk'tan kadroya operasyon yapıldı. Ayrıca Cimbom'da yeni transferler, Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerin gerisinde kalarak hayal kırıklığı yarattı.