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Haberler Galeri Son dakika haberi: Okan Buruk’un derbi planı belli oldu! Yeni transfer kulübeye çekiliyor…
Giriş Tarihi: 22.02.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:33

Son dakika haberi: Okan Buruk’un derbi planı belli oldu! Yeni transfer kulübeye çekiliyor…

Son dakika haberi: Süper Lig'in 25.haftasında lider Galatasaray, ikinci sırada bulunan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk'un derbi planı belli oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan AZ Alkmaar maçının ardından kadroda değişikliklere gidecek. Bu değişikliklerin arasında kadroya yeni dahil edilen isim de olacak. İşte Buruk'un derbi planı ve yedeğe çekilecek futbolcular...

Son dakika haberi: Okan Buruk’un derbi planı belli oldu! Yeni transfer kulübeye çekiliyor…

Trendyol Süper Lig'in 25.haftası dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluk yarışında zirvede bulunan iki takım Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

Son dakika haberi: Okan Buruk’un derbi planı belli oldu! Yeni transfer kulübeye çekiliyor…

Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

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Son dakika haberi: Okan Buruk’un derbi planı belli oldu! Yeni transfer kulübeye çekiliyor…

Derbi öncesinde UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a elenen Galatasaray'da tüm gözler bu maça çevrildi.

Son dakika haberi: Okan Buruk’un derbi planı belli oldu! Yeni transfer kulübeye çekiliyor…

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un derbi için oluşturduğu plan ve 11 yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Son dakika haberi: Okan Buruk’un derbi planı belli oldu! Yeni transfer kulübeye çekiliyor…

YUNUS AKGÜN KARARI

Yunus Akgün'ün bugün veya yarın takımla beraber antrenmana çıkmasının planlandığı ancak derbide ilk 11'de yer alamayacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı futbolcu dizindeki sakatlık nedeniyle son 5 maçta kadroda yer almadı.

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