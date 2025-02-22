Giriş Tarihi: 22.02.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
11:33
Son dakika haberi: Okan Buruk’un derbi planı belli oldu! Yeni transfer kulübeye çekiliyor…
Son dakika haberi: Süper Lig'in 25.haftasında lider Galatasaray, ikinci sırada bulunan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk'un derbi planı belli oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan AZ Alkmaar maçının ardından kadroda değişikliklere gidecek. Bu değişikliklerin arasında kadroya yeni dahil edilen isim de olacak. İşte Buruk'un derbi planı ve yedeğe çekilecek futbolcular...