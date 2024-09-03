Giriş Tarihi: 03.09.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
09:15
Son dakika haberi: Osimhen transferinin perde arkası ortaya çıktı! Mourinho'nu o sözleri gündem oldu...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Galatasaray, transfer sezonunda yılın bombasını patlattı. Cimbom, dünya yıldızı Victor Osimhen ile anlaşmaya vararak, Nijeryalı yıldızı dün İstanbul'a getirdi. Napoli'de kriz yaratan Osimhen transferinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Diğer yandan Jose Mouriho'nun yıllar önce Osimhen için söylediği o sözler de yeniden gündem oldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...