Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Osimhen transferinin perde arkası ortaya çıktı! Mourinho'nu o sözleri gündem oldu...
Giriş Tarihi: 03.09.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 09:15

Son dakika haberi: Osimhen transferinin perde arkası ortaya çıktı! Mourinho'nu o sözleri gündem oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Galatasaray, transfer sezonunda yılın bombasını patlattı. Cimbom, dünya yıldızı Victor Osimhen ile anlaşmaya vararak, Nijeryalı yıldızı dün İstanbul'a getirdi. Napoli'de kriz yaratan Osimhen transferinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Diğer yandan Jose Mouriho'nun yıllar önce Osimhen için söylediği o sözler de yeniden gündem oldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Osimhen transferinin perde arkası ortaya çıktı! Mourinho’nu o sözleri gündem oldu...

Galatasaray yönetimi, transferin son anlarında büyük bir operasyonla dünyaca yıldız golcü Osimhen'i kadrosuna kattı.

Son dakika haberi: Osimhen transferinin perde arkası ortaya çıktı! Mourinho’nu o sözleri gündem oldu...

İtalyan ekibi Napoli'nin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile anlaşan sarı-kırmızılı yönetim İtalya'ya çıkarma yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Osimhen transferinin perde arkası ortaya çıktı! Mourinho’nu o sözleri gündem oldu...

OSIMHEN TRANSFERİNİN PERDE ARKASINDA NELER YAŞANDI?

Kulüple de anlaşan Cimbom, Osimhen'i renklerine bağladı ve yıldız golcü gece saatlerinde İstanbul'a geldi. İşte 100 milyon Euro piyasa değeri bulunan dünyaca ünlü futbolcunun transferinin detayları…

Son dakika haberi: Osimhen transferinin perde arkası ortaya çıktı! Mourinho’nu o sözleri gündem oldu...

İtalyan ekibinde uzun süredir başkan Aurelio De Laurentiis ile arası açık olan Victor Osimhen, yeni teknik direktör Antonio Conte ile kavga etti.

Son dakika haberi: Osimhen transferinin perde arkası ortaya çıktı! Mourinho’nu o sözleri gündem oldu...

CONTE ONUN YERİNE LUKAKU'YU TRANSFER ETTİ

Conte ile yaşanan bu kavganın ardından Nijeryalı oyuncunun 9 numaralı forması, yeni transfer Lukaku'ya verildi ve Osimhen ile ipler gerildi.

SON DAKİKA