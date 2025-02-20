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Haberler Galeri Son dakika haberi: Real Madrid Mbappe ile Manchester City'e acımadı! Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 07:00 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 08:01

Son dakika haberi: Real Madrid Mbappe ile Manchester City'e acımadı! Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi...

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde play-off mücadeleleri sona erdi. Gecenin maçında Real Madrid, Bernabeu'da Pep Guardiola ile iyi bir sezon geçirmeyen Manchester City'i ağırladı. İlk maçı 3-2 kazanan Real Madrid, bu karşılaşmayı da 2-0 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı. Kylian Mbappe'nin yıldızlaştığı maçta yaptığı gol sevinci sosyal medyada viral oldu. Öte yandan Arda Güler'i oyuna almayan Ancelotti'ye sosyal medyada tepki yağdı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin özetleri...

Son dakika haberi: Real Madrid Mbappe ile Manchester City’e acımadı! Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off mücadeleleri sona erdi. Gece oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turuna kalan son takımlar da belli oldu. İşte Şampiyonlar Ligi gecesinde oynanan maçların detayları...

Son dakika haberi: Real Madrid Mbappe ile Manchester City’e acımadı! Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi...

DORTMUND, LIZBON'U GOL YEMEDEN ELEDİ

Portekiz'de oynanan ilk maçı 3-0 kazanan Borussia Dortmund, BVB Stadı'nda Sporting Lizbon'u konuk etti.

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Son dakika haberi: Real Madrid Mbappe ile Manchester City’e acımadı! Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi...

KARŞILAŞMADA GOL SESİ ÇIKMADI

Dortmund temsilcisinin Fransız futbolcusu Serhou Guirassy ile 59. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadığı karşılaşma, 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Son dakika haberi: Real Madrid Mbappe ile Manchester City’e acımadı! Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi...

S. LIZBON VEDA ETTİ

Bu sonuçla son finalist Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı. Sporting Lizbon ise "Devler Ligi"ne veda etti.

Son dakika haberi: Real Madrid Mbappe ile Manchester City’e acımadı! Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi...

REAL MADRID, CITY'E ACIMADI

Geçtiğimiz hafta Manchester City, Brahim Diaz'ın son dakikalarda attığı golle 3-2 mağlup eden Real Madrid, rövanş maçında rakibini Bernabeu'da ağırladı.

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