Son dakika haberi: Real Madrid Mbappe ile Manchester City’e acımadı! Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi...

Giriş Tarihi: 20.02.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
08:01
Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde play-off mücadeleleri sona erdi. Gecenin maçında Real Madrid, Bernabeu'da Pep Guardiola ile iyi bir sezon geçirmeyen Manchester City'i ağırladı. İlk maçı 3-2 kazanan Real Madrid, bu karşılaşmayı da 2-0 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı. Kylian Mbappe'nin yıldızlaştığı maçta yaptığı gol sevinci sosyal medyada viral oldu. Öte yandan Arda Güler'i oyuna almayan Ancelotti'ye sosyal medyada tepki yağdı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin özetleri...