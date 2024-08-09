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Haberler Galeri Son dakika haberi: Real Madrid'de olay Arda Güler raporu! Ancelotti zor durumda kalacak...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:53

Son dakika haberi: Real Madrid'de olay Arda Güler raporu! Ancelotti zor durumda kalacak...

Son dakika haberleri: İspanya'da yeni sezon öncesi hazırlıklarına ABD'de devam eden son şampiyon Real Madrid, Süper Kupa maçında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi milli yıldızımız Arda Güler hakkında çok çarpıcı bir rapor ortaya çıktı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti'ye Arda Güler hakkında kondisyon antrenöründen verilen çarpıcı bir rapor verildi. İşte, Ancelotti'ye zor durumda bırakacak olan o raporun içeriği...

Son dakika haberi: Real Madrid’de olay Arda Güler raporu! Ancelotti zor durumda kalacak...

İspanya La Liga'da yeni sezon öncesi son şampiyon Real Madrid, Süper Kupa maçında Atalanta ile karşılaşacak.

Son dakika haberi: Real Madrid’de olay Arda Güler raporu! Ancelotti zor durumda kalacak...

Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de devam eden son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, UEFA Kupası'nı kazanan Atalanta'yı mağlup ederek sezona kupayla başlamak istiyor.

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Son dakika haberi: Real Madrid’de olay Arda Güler raporu! Ancelotti zor durumda kalacak...

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, ABD'de yapılan kampın ardından Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma öncesi ilk 11'ini belirlemeye çalışıyor.

Son dakika haberi: Real Madrid’de olay Arda Güler raporu! Ancelotti zor durumda kalacak...

ARDA GÜLER KAMPA DAMGA VURDU

Hazırlık kampında Barcelona, Milan ve Chelsea ile karşılaşana Real Madrid'de iki maça ilk 11'de çıkan genç yıldız İtalyan teknik adamdan geçer not almayı başarırken, İspanyol futbol yorumcularını da etkilemeyi başardı.

Son dakika haberi: Real Madrid’de olay Arda Güler raporu! Ancelotti zor durumda kalacak...

İspanyol gazeteleri, kamptan sonra yayınladıkları analizlerde Arda Güler için şu ifadeleri kullandı; "Şüphesiz ki Arda Güler ve Endrick turun yıldızı oldu. İki genç dikkatleri üzerlerine çektiler. Arda ışıl ışıl parladı ve Ancelotti'yi zor durumda bırakmaya hazır. Gösterdiği seviye herkesi şaşırttı, özellikle de fiziksel olanı."

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