Giriş Tarihi: 09.08.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
16:53
Son dakika haberi: Real Madrid'de olay Arda Güler raporu! Ancelotti zor durumda kalacak...
Son dakika haberleri: İspanya'da yeni sezon öncesi hazırlıklarına ABD'de devam eden son şampiyon Real Madrid, Süper Kupa maçında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi milli yıldızımız Arda Güler hakkında çok çarpıcı bir rapor ortaya çıktı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti'ye Arda Güler hakkında kondisyon antrenöründen verilen çarpıcı bir rapor verildi. İşte, Ancelotti'ye zor durumda bırakacak olan o raporun içeriği...