Son dakika haberi: Real Madrid’de olay Arda Güler raporu! Ancelotti zor durumda kalacak...

İspanyol gazeteleri, kamptan sonra yayınladıkları analizlerde Arda Güler için şu ifadeleri kullandı; "Şüphesiz ki Arda Güler ve Endrick turun yıldızı oldu. İki genç dikkatleri üzerlerine çektiler. Arda ışıl ışıl parladı ve Ancelotti'yi zor durumda bırakmaya hazır. Gösterdiği seviye herkesi şaşırttı, özellikle de fiziksel olanı."