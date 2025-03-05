Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı! Ancelotti arkasında durmuştu...
Giriş Tarihi: 05.03.2025 20:32 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 20:32

Son dakika haberi: Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı! Ancelotti arkasında durmuştu...

Son dakika haberi: İspanyol devi Real Madrid son olarak Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında Atletico Madrid'i 2-1 ile geçmişti. Eflatun-beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'e son karşılaşmaların ardından, dev derbide de süre vermedi. Sezonun ikinci yarısında süre almakta zorlanan genç yıldız için Madrid devi kararını verdi. İşte sürpriz gelişmenin detayları...

Son dakika haberi: Real Madrid’in Arda Güler planı ortaya çıktı! Ancelotti arkasında durmuştu...

LaLiga'da şampiyonluk yarışı veren Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Real Madrid’in Arda Güler planı ortaya çıktı! Ancelotti arkasında durmuştu...

Madrid derbisindeki ilk ayağı 2-1 ile geçen Eflatun-beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti, milli yıldız Arda Güler'e şans vermedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Real Madrid’in Arda Güler planı ortaya çıktı! Ancelotti arkasında durmuştu...

Son haftalarda forma şansı bulmakta zorlanan genç yıldızın geleceği hakkında iddialar gelmeye devam ediyor.

Son dakika haberi: Real Madrid’in Arda Güler planı ortaya çıktı! Ancelotti arkasında durmuştu...

Buna göre İspanyol devinin, milli oyuncu için sürpriz bir plan yaptığı iddia edildi.

Son dakika haberi: Real Madrid’in Arda Güler planı ortaya çıktı! Ancelotti arkasında durmuştu...

MADRID DEVİNİN ARDA PLANI ORTAYA ÇIKTI

Real Madrid'in transfer döneminde Arda Güler'i kiralık olarak başka bir takıma gönderebileceği konuşuluyor.