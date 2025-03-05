Giriş Tarihi: 05.03.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
20:32
Son dakika haberi: Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı! Ancelotti arkasında durmuştu...
Son dakika haberi: İspanyol devi Real Madrid son olarak Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında Atletico Madrid'i 2-1 ile geçmişti. Eflatun-beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'e son karşılaşmaların ardından, dev derbide de süre vermedi. Sezonun ikinci yarısında süre almakta zorlanan genç yıldız için Madrid devi kararını verdi. İşte sürpriz gelişmenin detayları...