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Haberler Galeri Son dakika haberi: Roberto Pruzzo, Osimhen'in yeni durağını açıkladı: "Bunu bana Floransa'da söyledi..."
Giriş Tarihi: 06.03.2025 21:19 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 21:51

Son dakika haberi: Roberto Pruzzo, Osimhen'in yeni durağını açıkladı: "Bunu bana Floransa'da söyledi..."

Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın başarısında Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in de önemli bir rolü bulunuyor. Öte yandan Osimhen'in gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği de merak ediliyor. Radio Radio'da konuşan eski İtalyan forvet Roberto Pruzzo, Osimhen'in yeni takımıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte haberin detayları…

Son dakika haberi: Roberto Pruzzo, Osimhen’in yeni durağını açıkladı: Bunu bana Floransa’da söyledi...

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Roberto Pruzzo, Osimhen’in yeni durağını açıkladı: Bunu bana Floransa’da söyledi...

Sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadroya katılan Victor Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlıyor.

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Son dakika haberi: Roberto Pruzzo, Osimhen’in yeni durağını açıkladı: Bunu bana Floransa’da söyledi...

Sarı-kırmızılı takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in adı sık sık Avrupa'nın büyük takımları ile anılıyor.

Son dakika haberi: Roberto Pruzzo, Osimhen’in yeni durağını açıkladı: Bunu bana Floransa’da söyledi...

Cimbom'un da Nijeryalı yıldızın bonservisi Napoli'den almak için girişimlerini sürdürdüğü iddia ediliyor.

Son dakika haberi: Roberto Pruzzo, Osimhen’in yeni durağını açıkladı: Bunu bana Floransa’da söyledi...

Sezon sonuna aylar kala Nijeryalı forvetin gelecek sezon formasını giyeceği takım da merak konusu olmaya başladı.