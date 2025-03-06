Giriş Tarihi: 06.03.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
21:51
Son dakika haberi: Roberto Pruzzo, Osimhen'in yeni durağını açıkladı: "Bunu bana Floransa'da söyledi..."
Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın başarısında Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in de önemli bir rolü bulunuyor. Öte yandan Osimhen'in gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği de merak ediliyor. Radio Radio'da konuşan eski İtalyan forvet Roberto Pruzzo, Osimhen'in yeni takımıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte haberin detayları…