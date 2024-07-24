Giriş Tarihi: 24.07.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
15:24
Son dakika haberi: Ronaldo, Messi ile aynı takımda buluşuyor! Transfer gündemini sarsan bomba iddia...
Son dakika haberleri: Transfer sezonunda hareketlilik tam gaz devam ediyor. Futbol kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo için bomba bir iddia gündeme geldi. Portekizli yıldızın yeni adresinin MLS olabileceği ve Messi ile aynı takımda buluşacağı iddia edildi. İşte Peterbrough başkanının yaptığı o flaş açıklamalar...