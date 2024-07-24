Son dakika haberi: Ronaldo, Messi ile aynı takımda buluşuyor! Transfer gündemini sarsan bomba iddia...

"Büyük ölçüde önümüzdeki iki yıl içinde potansiyel olarak bir MLS kulübü satın alacağım çünkü bence ufukta Dünya Kupası ve Olimpiyatlar varken, bu spor şimdiden ilk dörtte yer almaya başladı. Aileler sekiz, dokuz ve on yaşındaki çocuklarını hafta sonu futbol kamplarına göndermek için servet harcıyor, bu işe para yatırıyorlar."