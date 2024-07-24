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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ronaldo, Messi ile aynı takımda buluşuyor! Transfer gündemini sarsan bomba iddia...
Giriş Tarihi: 24.07.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:24

Son dakika haberi: Ronaldo, Messi ile aynı takımda buluşuyor! Transfer gündemini sarsan bomba iddia...

Son dakika haberleri: Transfer sezonunda hareketlilik tam gaz devam ediyor. Futbol kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo için bomba bir iddia gündeme geldi. Portekizli yıldızın yeni adresinin MLS olabileceği ve Messi ile aynı takımda buluşacağı iddia edildi. İşte Peterbrough başkanının yaptığı o flaş açıklamalar...

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Son dakika haberi: Ronaldo, Messi ile aynı takımda buluşuyor! Transfer gündemini sarsan bomba iddia...

EURO 2024'te gol atamayan ve gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Cristiano Ronaldo için yankı uyandıran bir iddia gündeme geldi.

Son dakika haberi: Ronaldo, Messi ile aynı takımda buluşuyor! Transfer gündemini sarsan bomba iddia...

Futbol kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam ettiren Portekizli yıldızın yeni adresi şimdiden merak edilirken, oyuncunun bir sonraki durağı içi flaş açıklamalar yapıldı.

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Son dakika haberi: Ronaldo, Messi ile aynı takımda buluşuyor! Transfer gündemini sarsan bomba iddia...

İngiliz ekibi Peterbrough'un Başkanı MacAnthony, önümüzdeki sene Al Nassr ile sözleşmesi sona erecek olan Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi için çok çarpıcı sözler söyledi.

Son dakika haberi: Ronaldo, Messi ile aynı takımda buluşuyor! Transfer gündemini sarsan bomba iddia...

MACANTHONY'NİN AÇIKLAMALARI

İngiliz basınından talkSPORT'a konuşan MacAnthony, Amerika Birleşik Devletleri'nde futbolun büyüyüp büyümediği sorulduğunda şu açıklamaları yaptı...

Son dakika haberi: Ronaldo, Messi ile aynı takımda buluşuyor! Transfer gündemini sarsan bomba iddia...

"Büyük ölçüde önümüzdeki iki yıl içinde potansiyel olarak bir MLS kulübü satın alacağım çünkü bence ufukta Dünya Kupası ve Olimpiyatlar varken, bu spor şimdiden ilk dörtte yer almaya başladı. Aileler sekiz, dokuz ve on yaşındaki çocuklarını hafta sonu futbol kamplarına göndermek için servet harcıyor, bu işe para yatırıyorlar."

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