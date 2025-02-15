Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
10:23
Son dakika haberi: SABAH Spor yazdı, değişikliğe gidildi! TFF duruma resmen el attı...
Son dakika haberi: Galatasaray'ın Adana Demirspor ile karşılaştığı maçta Akdeniz ekibinin sahadan çekilmesi büyük ses getirdi. Karşılaşmanın 30. dakikasında konuk ekip oyuncularının soyunma odasına gitmesi sonrası maç yarıda kaldı. TFF bu gelişme sonrası harekete geçti. SABAH SPOR'un 13 Şubat'ta okuyucularına duyurduğu gibi Futbol Disiplin Talimatı'nda, 36. maddede değişikliğe gidildi. İşte detaylar...