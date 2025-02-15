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Haberler Galeri Son dakika haberi: SABAH Spor yazdı, değişikliğe gidildi! TFF duruma resmen el attı...
Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:21 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 10:23

Son dakika haberi: SABAH Spor yazdı, değişikliğe gidildi! TFF duruma resmen el attı...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Adana Demirspor ile karşılaştığı maçta Akdeniz ekibinin sahadan çekilmesi büyük ses getirdi. Karşılaşmanın 30. dakikasında konuk ekip oyuncularının soyunma odasına gitmesi sonrası maç yarıda kaldı. TFF bu gelişme sonrası harekete geçti. SABAH SPOR'un 13 Şubat'ta okuyucularına duyurduğu gibi Futbol Disiplin Talimatı'nda, 36. maddede değişikliğe gidildi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: SABAH Spor yazdı, değişikliğe gidildi! TFF duruma resmen el attı...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.

Son dakika haberi: SABAH Spor yazdı, değişikliğe gidildi! TFF duruma resmen el attı...

Sarı kırmızılı takım, karşılaşmanın 12. dakikasında Dries Mertens'in ceza sahası içinde yerde kalması sonrası penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Alvaro Morata takımını 1-0 öne geçirdi.

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Son dakika haberi: SABAH Spor yazdı, değişikliğe gidildi! TFF duruma resmen el attı...

Adana Demirspor, karşılaşmanın 30. dakikasında hakem kararlarına tepki olarak sahadan çekilme kararı aldı.

Son dakika haberi: SABAH Spor yazdı, değişikliğe gidildi! TFF duruma resmen el attı...

SABAH SPOR YAZDI, DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu duruma el attı. SABAH SPOR'un 13 Şubat'ta okuyucularına duyurduğu gibi Futbol Disiplin Talimatı'nda, 36. maddede değişikliğe gidildi.

Son dakika haberi: SABAH Spor yazdı, değişikliğe gidildi! TFF duruma resmen el attı...

Daha önce sahadan çekilen takımlara 3 puan silme ve hükmen mağlubiyet cezaları veriliyordu.

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