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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ "Şampiyon olup takımdan ayrılacağız" Fenerbahçeli yıldızın babası açıkladı!
Giriş Tarihi: 09.10.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 14:16

SON DAKİKA HABERİ "Şampiyon olup takımdan ayrılacağız" Fenerbahçeli yıldızın babası açıkladı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de 8'de 8 yapan, üst üste ise 16. maçını kazanan Fenerbahçe yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, 2009-2010 sezonunda elde ettiği başarıyı tekrarlarken, takımın yıldızlarından biri olan ismin babasından "Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp takımdan ayrılacağız" şeklinde flaş bir açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ Şampiyon olup takımdan ayrılacağız Fenerbahçeli yıldızın babası açıkladı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de 8'de 8 yapan, üst üste ise 16. maçını kazanan Fenerbahçe yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, 2009-2010 sezonunda elde ettiği başarıyı tekrarlarken, takımın yıldızlarından biri olan ismin babasından "Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp takımdan ayrılacağız" şeklinde flaş bir açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ Şampiyon olup takımdan ayrılacağız Fenerbahçeli yıldızın babası açıkladı!

Trendyol Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı Dzeko ve Tadic'in golleriyle 2-0 yenerek bu sezon 16'da 16 yaparak müthiş bir rekora imza attı.

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SON DAKİKA HABERİ Şampiyon olup takımdan ayrılacağız Fenerbahçeli yıldızın babası açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Fenerbahçe, 6. dakikada Edin Dzeko ile öne geçti.

SON DAKİKA HABERİ Şampiyon olup takımdan ayrılacağız Fenerbahçeli yıldızın babası açıkladı!

Daha sonra tempoyu düşüren Sarı-Lacivertliler, top kontrolünü elinde tutsa da pozisyon üretmekte zorlandı.

SON DAKİKA HABERİ Şampiyon olup takımdan ayrılacağız Fenerbahçeli yıldızın babası açıkladı!

İLK YARIDA 2-0'LIK ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe, 45+1. dakikada Dzeko'nun rakibinin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı kazandı.

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