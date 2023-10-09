SON DAKİKA HABERİ "Şampiyon olup takımdan ayrılacağız" Fenerbahçeli yıldızın babası açıkladı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de 8'de 8 yapan, üst üste ise 16. maçını kazanan Fenerbahçe yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, 2009-2010 sezonunda elde ettiği başarıyı tekrarlarken, takımın yıldızlarından biri olan ismin babasından "Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp takımdan ayrılacağız" şeklinde flaş bir açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...