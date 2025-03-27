Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
10:19
Son dakika haberi: Sosyal medya yıkıldı! Portekiz’de Jose Mourinho çılgınlığı…
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan Kanarya, zorlu maçtan galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertli takımda kritik maç öncesi dikkat çeken bir Jose Mourinho gelişmesi yaşandı. Portekiz'de deneyimli teknik adam için sosyal medya yıkıldı. İşte haberin detayları…