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Haberler Galeri Son dakika haberi: Sosyal medya yıkıldı! Portekiz’de Jose Mourinho çılgınlığı…
Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 10:19

Son dakika haberi: Sosyal medya yıkıldı! Portekiz’de Jose Mourinho çılgınlığı…

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan Kanarya, zorlu maçtan galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertli takımda kritik maç öncesi dikkat çeken bir Jose Mourinho gelişmesi yaşandı. Portekiz'de deneyimli teknik adam için sosyal medya yıkıldı. İşte haberin detayları…

Son dakika haberi: Sosyal medya yıkıldı! Portekiz’de Jose Mourinho çılgınlığı…
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Son dakika haberi: Sosyal medya yıkıldı! Portekiz’de Jose Mourinho çılgınlığı…

KAZA İSTEMİYOR

Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, son 7 maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik alıp, hiç gol yemeyen Bodrum FK karşısında herhangi bir kazaya uğramak istemiyor.

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Son dakika haberi: Sosyal medya yıkıldı! Portekiz’de Jose Mourinho çılgınlığı…

Maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, zorlu maçtan 3 puan alarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Son dakika haberi: Sosyal medya yıkıldı! Portekiz’de Jose Mourinho çılgınlığı…

Kanarya'da tüm bu yaşananların ardından dikkat çeken bir Jose Mourinho gelişmesi yaşandı.

Son dakika haberi: Sosyal medya yıkıldı! Portekiz’de Jose Mourinho çılgınlığı…

Fanatik'in haberine göre; ünlü teknik adamın ülkesi Portekiz'de farklı sesler yükselmeye başladı.