Son dakika haberi: Süper Lig’de derbi heyecanı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de derbi haftası... Ligin 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Zorlu maç saat 20:00'da başlayacak. Ligde 2 maç oynayan ve iki maçı da 0-0 son eren Trabzonspor galibiyete hasret kaldı.

Diğer yandan 3'te 3 yapan Beşiktaş ise bu maçı kazanmak ve galibiyet serisini devam ettirmenin hedefinde.