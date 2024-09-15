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Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Lig'de derbi heyecanı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri belli oldu...
Giriş Tarihi: 15.09.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 12:16

Son dakika haberi: Süper Lig'de derbi heyecanı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri belli oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor bugün evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bordo-mavili takım galibiyet hasretini bitirmek isterken, siyah-beyazlı takım ise galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. İki takımda yeni transferleriyle kadrolarını güçlendirirken, Trabzonspor Şenol Güneş ile ilk maçına çıkaca. Zorlu derbi öncesinde iki takımın da muhtemel 11'i belli oldu.

YUNUS EMRE SEL
Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Süper Lig’de derbi heyecanı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de derbi haftası... Ligin 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Zorlu maç saat 20:00'da başlayacak. Ligde 2 maç oynayan ve iki maçı da 0-0 son eren Trabzonspor galibiyete hasret kaldı.

Diğer yandan 3'te 3 yapan Beşiktaş ise bu maçı kazanmak ve galibiyet serisini devam ettirmenin hedefinde.

Son dakika haberi: Süper Lig’de derbi heyecanı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri belli oldu...

TRABZONSPOR EFSANESİ 11 YIL SONRA KULÜBEDE

Trabzonspor'a 11 yıl sonra dönerek 5. kez takımın başına geçen Şenol Güneş, Süper Lig'e geri dönüşündeki ilk maçında, 2 kez şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'a rakip olacak. Kendi ismini taşıdığı komplekste bordo-mavili takımın başında ilk kez siyah-beyazlı takım ile karşılaşacak olan tecrübeli çalıştırıcının oyuncularıyla yaptığı son toplantıda ayağa kalkma zamanı geldiğini belirterek, "Nasıl bir takım olduğumuzu herkese gösterilim" dediği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Süper Lig’de derbi heyecanı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri belli oldu...

1- Trabzonspor'da beklenen teknik adam değişikliği Beşiktaş maçı öncesi yaşandı. Önce Abdullah Avcı ardından ise tek maçlığına görev yapan İhsan Derelioğlu'nun yerine efsane teknik adam Şenol Güneş getirildi. Tecrübeli teknik adam ilk iş olarak camiayı kenetledi.

2- Güneş ilk olarak yanına eski Trabzonsporlu oyuncu Hüseyin Çimşir'i aldı. Ardından ise milli takıma gitmeyen tüm oyunculara özel dokunuşlar gerçekleştirdi. Özellikle Muhammed Cham ve Ozan Tufan'ın fiziksel anlamdaki olumlu değişimleri dikkat çekti.

Son dakika haberi: Süper Lig’de derbi heyecanı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri belli oldu...

3- Oyun planında radikal değişiklikler oldu. Avcı dönemindeki pas oyununu bir kenara koyan Güneş, "Kontrollü pas tamam ama serbest oyunda yokuz. Daha fazla dikine pas çalışacağız" dedi. Daha sonuç odaklı çalışmalar yapıldı.

4- Hoca değişikliği sonrası takıma destek açıklaması yapan taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesi oyunculara ve teknik heyete moral vermek için organize şekilde çalıştılar.

Son dakika haberi: Süper Lig’de derbi heyecanı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri belli oldu...

5- Sakatlığı bulunan 4 futbolcunun üçünden güzel haberler geldi. Visca iyileşirken Denswil ve Savic için kulüp özel ricada bulundu ve bu oyuncular ülkelerinin milli takımında sakatlıkları nedeniyle riske edilmedi. Sadece Nwakaeme tam anlamıyla takımla çalışmadı.

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