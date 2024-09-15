Giriş Tarihi: 15.09.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
12:16
Son dakika haberi: Süper Lig'de derbi heyecanı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri belli oldu...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor bugün evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bordo-mavili takım galibiyet hasretini bitirmek isterken, siyah-beyazlı takım ise galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. İki takımda yeni transferleriyle kadrolarını güçlendirirken, Trabzonspor Şenol Güneş ile ilk maçına çıkaca. Zorlu derbi öncesinde iki takımın da muhtemel 11'i belli oldu.