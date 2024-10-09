Giriş Tarihi: 09.10.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
16:30
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in 2024-2025 şampiyonunu açıkladılar! Tarihe geçecek final
SON DAKİKA HABERİ: Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 8. haftanın sona ermesinin ardından sıralama tahminini güncelledi. Yapılan yeni güncellemede şampiyon olacak ve küme düşecek takımlar da belirlendi. Tahmine göre, iki takım arasındaki şampiyonluk yarışı, inanılmaz bir son ile bitiyor... İşte yapılan tahmin ve takımların sıralamaları...