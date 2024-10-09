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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in 2024-2025 şampiyonunu açıkladılar! Tarihe geçecek final
Giriş Tarihi: 09.10.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 16:30

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in 2024-2025 şampiyonunu açıkladılar! Tarihe geçecek final

SON DAKİKA HABERİ: Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 8. haftanın sona ermesinin ardından sıralama tahminini güncelledi. Yapılan yeni güncellemede şampiyon olacak ve küme düşecek takımlar da belirlendi. Tahmine göre, iki takım arasındaki şampiyonluk yarışı, inanılmaz bir son ile bitiyor... İşte yapılan tahmin ve takımların sıralamaları...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’in 2024-2025 şampiyonunu açıkladılar! Tarihe geçecek final

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın ardından futbol veri sitesi Euro Club Index, sezon sonu sıralama tahminini güncelledi.

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’in 2024-2025 şampiyonunu açıkladılar! Tarihe geçecek final

Güncelleme sonrası sıralama şöyle oluştu:

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SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’in 2024-2025 şampiyonunu açıkladılar! Tarihe geçecek final

19 - Adana Demirspor (20 puan)

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’in 2024-2025 şampiyonunu açıkladılar! Tarihe geçecek final

18 - Hatayspor (32 puan)

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’in 2024-2025 şampiyonunu açıkladılar! Tarihe geçecek final

17 - Bodrum FK (35 puan)

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