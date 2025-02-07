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Haberler Galeri Son dakika haberi: Temsilcilerimiz UEFA kadrolarını belirledi! G.Saray'da yeni transfer listede yok...
Giriş Tarihi: 07.02.2025 14:15 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:45

Son dakika haberi: Temsilcilerimiz UEFA kadrolarını belirledi! G.Saray'da yeni transfer listede yok...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe sezonun ikinci yarısı için kadrolarını UEFA'ya bildirdi. Buna göre iki ekip kural gereği sadece listeden 3 oyuncu değişikliği yapabiliyordu. Her iki ekip yeni güncel oyuncu listesini UEFA'ya bildirirken, Galatasaray yeni transferlerinden önemli bir ismi listeye yazmaması dikkat çekti. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Temsilcilerimiz UEFA kadrolarını belirledi! G.Saray’da yeni transfer listede yok...

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ikinci yarısı için kadrolar bildirildi.

Son dakika haberi: Temsilcilerimiz UEFA kadrolarını belirledi! G.Saray’da yeni transfer listede yok...

Kural gereği takımlar kadrolarında 3 isim değiştirebiliyor.

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Son dakika haberi: Temsilcilerimiz UEFA kadrolarını belirledi! G.Saray’da yeni transfer listede yok...

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesi belli oldu.

Son dakika haberi: Temsilcilerimiz UEFA kadrolarını belirledi! G.Saray’da yeni transfer listede yok...

Sarı-kırmızılılar, bildirdiği kadroda takımdan ayrılan oyunculardan Victor Nelsson yerine yeni transfer Carlos Cuesta'yı ekledi.

Son dakika haberi: Temsilcilerimiz UEFA kadrolarını belirledi! G.Saray’da yeni transfer listede yok...

MORATA LİSTEYE BİLDİRİLDİ

Öte yandan Cimbom bir diğer yeni transfer Alvaro Morata dışında sezon başında takıma katılan Roland Sallai'yi bildirdi.

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