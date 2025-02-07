Giriş Tarihi: 07.02.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
15:45
Son dakika haberi: Temsilcilerimiz UEFA kadrolarını belirledi! G.Saray'da yeni transfer listede yok...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe sezonun ikinci yarısı için kadrolarını UEFA'ya bildirdi. Buna göre iki ekip kural gereği sadece listeden 3 oyuncu değişikliği yapabiliyordu. Her iki ekip yeni güncel oyuncu listesini UEFA'ya bildirirken, Galatasaray yeni transferlerinden önemli bir ismi listeye yazmaması dikkat çekti. İşte detaylar...