Giriş Tarihi: 12.03.2025 07:15
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
07:15
Son dakika haberi: TFF yönetiminden Beşiktaş'ın talebine cevap! Yabancı hakem gelecek mi?
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de yabancı hakem tartışmaları devam ediyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçı için alınan karar sonrası birçok takım kendi maçlarına yabancı hakem istedi. Beşiktaş da yabancı hakem isteyen takımlar arasındaydı. Siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacakları maçlara yabancı hakem isterken TFF'nin vereceği karar merak konusu oldu. TFF yönetiminin Beşiktaş'ın talebi için yaptığı değerlendirme de ortaya çıktı. İşte toplantıda konuşulanlar...