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Haberler Galeri Son dakika haberi: TFF yönetiminden Beşiktaş'ın talebine cevap! Yabancı hakem gelecek mi?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 07:15 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 07:15

Son dakika haberi: TFF yönetiminden Beşiktaş'ın talebine cevap! Yabancı hakem gelecek mi?

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de yabancı hakem tartışmaları devam ediyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçı için alınan karar sonrası birçok takım kendi maçlarına yabancı hakem istedi. Beşiktaş da yabancı hakem isteyen takımlar arasındaydı. Siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacakları maçlara yabancı hakem isterken TFF'nin vereceği karar merak konusu oldu. TFF yönetiminin Beşiktaş'ın talebi için yaptığı değerlendirme de ortaya çıktı. İşte toplantıda konuşulanlar...

Son dakika haberi: TFF yönetiminden Beşiktaş’ın talebine cevap! Yabancı hakem gelecek mi?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven Vincic'in yönetmesinin ardından diğer kulüplerin de yabancı hakem istemesi gündemin ilk sırasına oturdu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: TFF yönetiminden Beşiktaş’ın talebine cevap! Yabancı hakem gelecek mi?

BEŞİKTAŞ TALEPTE BULUNDU!

Beşiktaş Kulübü, G.Saray ile ligin 29. haftasında sahasında oynayacağı maça yabancı talebinde bulunurken, konuyla ilgili siyah-beyazlılara henüz bir yanıt verilmedi.

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Son dakika haberi: TFF yönetiminden Beşiktaş’ın talebine cevap! Yabancı hakem gelecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun önceki gün gerçekleştirdiği yönetim toplantısında gündem maddeleri arasında yer almasa da bu konu görüşüldü.

Son dakika haberi: TFF yönetiminden Beşiktaş’ın talebine cevap! Yabancı hakem gelecek mi?

BAZI YÖNETİCİLER AYNI FİKİRDE DEĞİL

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biz yabancı hakemi sadece bir kereye mahsus getirdik" dese de bazı yöneticilerin onunla aynı fikirde olmadığı kaydedildi.

Son dakika haberi: TFF yönetiminden Beşiktaş’ın talebine cevap! Yabancı hakem gelecek mi?

"BEŞİKTAŞ HAKLI"

Yapılan konuşmalarda, "Beşiktaş'ın talebi doğru ve haklıdır" diyen yöneticilerin, "Biz derbiye yabancı hakem atayarak bu kapıyı açtık. Şimdi istekleri geri çevirmek adil olmaz.