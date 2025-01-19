Giriş Tarihi: 19.01.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
12:46
Son dakika haberi: Trabzonspor'da kanat operasyonu! Ukraynalı yıldızda flaş gelişme...
Son dakika haberi: Sezonun ikinci yarısında çıkışa geçmeyi hedefleyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şenol Güneş'in raporu doğrultusuyla eksik bölgelere hamle yapan bordo-mavililer, kadrosuna bir kanat oyuncusu transfer etmek niyetinde. Buna göre listenin ilk sırasında yer alan oyuncuya teklif yapıldı. İşte Trabzonspor'un istediği o isim...