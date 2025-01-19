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Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor'da kanat operasyonu! Ukraynalı yıldızda flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 19.01.2025 12:44 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 12:46

Son dakika haberi: Trabzonspor'da kanat operasyonu! Ukraynalı yıldızda flaş gelişme...

Son dakika haberi: Sezonun ikinci yarısında çıkışa geçmeyi hedefleyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şenol Güneş'in raporu doğrultusuyla eksik bölgelere hamle yapan bordo-mavililer, kadrosuna bir kanat oyuncusu transfer etmek niyetinde. Buna göre listenin ilk sırasında yer alan oyuncuya teklif yapıldı. İşte Trabzonspor'un istediği o isim...

Son dakika haberi: Trabzonspor’da kanat operasyonu! Ukraynalı yıldızda flaş gelişme...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasıyla birlikte ikinci yarı fikstürü başladı.

Son dakika haberi: Trabzonspor’da kanat operasyonu! Ukraynalı yıldızda flaş gelişme...

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

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Son dakika haberi: Trabzonspor’da kanat operasyonu! Ukraynalı yıldızda flaş gelişme...

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçta gol sesi çıkmamıştı.

Son dakika haberi: Trabzonspor’da kanat operasyonu! Ukraynalı yıldızda flaş gelişme...

238 GÜN SONRA İLK PEŞİNDE

Geçtiğimiz hafta evinde Antalyaspor'u 5-0 yenerek iyi bir hava yakalayan Trabzonspor'da hedef bu sezon bir ilki gerçekleştirip iki maç üst üste kazanmak.

Son dakika haberi: Trabzonspor’da kanat operasyonu! Ukraynalı yıldızda flaş gelişme...

22 puanla 10. sırada bulunan Fırtına üst üste maçlar kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

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